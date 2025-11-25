El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación convocada este martes en Barakaldo.

Manifestación convocada este martes en Barakaldo. Laura González

El 25-N, a lo largo de Bizkaia

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebró por todo el territorio con las manifestaciones de la tarde como mayor punto de concentración

Juncal Munduate | Alba Peláez | Iñigo Agiriano | Diana Martínez | Laura González | Javier García Legorburu

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:54

Bizkaia ha celebrado este martes el el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con numerosos actos durante toda la jornada ... que han tenido su colofón con las manifestaciones de última hora de la tarde. Las marchas se han desarrollado en prácticamente todas las localidades del territorio. Estas han sido las más significativas:

