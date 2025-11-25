El 25-N, a lo largo de Bizkaia

Bizkaia ha celebrado este martes el el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con numerosos actos durante toda la jornada ... que han tenido su colofón con las manifestaciones de última hora de la tarde. Las marchas se han desarrollado en prácticamente todas las localidades del territorio. Estas han sido las más significativas:

Busturialdea y Lea Artibai «Una violencia que muestra varias caras»

Por Iratxe Astui y Mirari Artime

Las localidades de Busturialdea y Lea Artibai vivieron ayer una intensa jornada de movilización feminista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los actos institucionales del mediodía dieron paso por la tarde a concentraciones y marchas convocadas por las redes feministas de ambas comarcas, que denunciaron «las violencias normalizadas, estructurales e institucionales».

Duranguesado «Miedo y vergüenza alientan el silencio»

Por Javier García Legorburu

Las calles de la comarca del Duranguesado volvieron a proclamar ayer su lucha contra la violencia machista en el marco del 25 N. Por la mañana, el Ayuntamiento de Durango aprobó por unanimidad una declaración institucional que fue leída por los representantes de todas las formaciones políticas en la plazoleta de la calle Ambrosio Meabe. «Crecen discursos autoritarios que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres. Defender la igualdad y combatir la violencia machista es defender la democracia. Negar esta violencia, desacreditar a quienes trabajan con las víctimas o faltar al respeto a las mujeres asesinadas no solo es inaceptable: es profundamente peligroso», subrayaron PNV, PSE, EH Bildu, PP y Herriaren Eskubidea.

Margen Derecha «Te creo, te apoyo, te escucho. ¿Y tú?»

Por Johana Gil

El municipio de Getxo volvió a mostrar ayer el pulso morado del 25N. Con el Puente Bizkaia como testigo, decenas de vecinos se reunieron en su cita anual. Con un clima de determinación, volvieron a sonar las palabras que se han repetido estos días. «La violencia machista no tiene cabida en la sociedad». Una a una fueron mencionadas las 39 asesinadas en España a lo largo de este año por las agresiones contra la mujer. Seguido de un minuto de silencio.

Margen Izquierda «Te creo, te apoyo, te escucho. ¿Y tú?»

Por Laura González y Diana Martínez

Una lucha reivindicativa pasada por agua. A pesar del mal tiempo, miles de personas salieron ayer a las calles de la comarca para gritar alto y claro 'NO' contra la violencia machista. En Barakaldo, la lluvia y el viento no impidió que ya entrada la tarde, centenares de personas recorrieran el centro del municipio en una marcha convocada por Argitan, colectivo feminista que lleva casi tres décadas embarcado en esta misión, bajo el lema 'Ni un paso atrás contra las violencias machistas'. Por la mañana, escolares del colegio Salesianos y de El Pilar dieron forma a un muro con piedras y mensajes de igualdad. «Esta lucha tiene que ser diaria, colectiva y firme», apuntó la alcaldesa, Amaia del Campo, afirmando que frente a cualquier ataque «no podemos permanecer calladas».

Nervión-Ibaizabal «Es un problema social, de salud pública»

Por Iñigo Agiriano

Miles de vecinas de la comarca de Nervión-Ibaizabal han salido a las calles en los últimos días para protestar contra la violencia machista. Algunos municipios, como Basauri, optaron por realizar sus actos durante el fin de semana, mientras que ayer «priorizamos acudir a la manifestación de Bilbao», señaló la concejala de Igualdad, Isabel Cadaval. En otros, como Galdakao o Etxebarri, las marchas tuvieron lugar durante la tarde de ayer, mientras que Arrigorriaga y Ugao-Miraballes realizaron concentraciones frente a sus respectivos consistorios.

