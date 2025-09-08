El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la manifestación de los taxistas este lunes en Bilbao Manu Celilio-Miriam Guadilla

Más de 200 taxistas se movilizan en Bilbao contra los VTC

Piden más inspecciones a Uber y Cabify mientras la asociación del sector respalda sus demandas sin sumarse a las protestas

Juncal Munduate

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:08

Unos 200 taxistas se han manifestado este lunes en Bilbao para exigir «controles reales e inspecciones efectivas» sobre los servicios de VTC que circulan en ... la villa, principalmente de Uber y Cabify, plataformas que operan cerca de 250 vehículos en la ciudad con apenas 46 licencias disponibles. La marcha, convocada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), comenzó a las 11.00 horas y recorrió las sedes del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

