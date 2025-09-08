Más de 200 taxistas se movilizan en Bilbao contra los VTC

Unos 200 taxistas se han manifestado este lunes en Bilbao para exigir «controles reales e inspecciones efectivas» sobre los servicios de VTC que circulan en ... la villa, principalmente de Uber y Cabify, plataformas que operan cerca de 250 vehículos en la ciudad con apenas 46 licencias disponibles. La marcha, convocada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), comenzó a las 11.00 horas y recorrió las sedes del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

«Están trabajando con unas condiciones completamente ilegales, nosotros necesitamos control de todo y ellos de nada», se quejaba uno de los manifestantes haciendo alusión a este tipo de vehículos. Y es que desde que Cabify aterrizase en Bilbao hace dos meses y el de Uber en 2019, los taxistas vizcaínos asisten con preocupación el «deterioro» de sus condiciones de trabajo, motivadas, denuncian, por las «ilegalidades manifiestas de dichas empresas». Los taxistas vascos reclaman que las inspecciones a las VTC estén «el mismo nivel de intensidad» de las que se realizan en el sector del taxi.

La protesta, que tiene previsto alargarse hasta las 15.00 de la tarde entre una colosal pitada, también incluye demandas como que no se produzca una «liberalización arbitraria de horarios y la apertura unilateral de taxímetros» por parte de las instituciones. Esto es, que los taxis trabajen en cualquier horario y que las autoridades puedan decidir cuándo y cómo se puede poner en marcha el taxímetro sin negociación previa con los conductores. «Solo queremos trabajar en las mismas condiciones, pedimos que los gobernantes hagan su trabajo», reclamaban mientras avanzaban a paso lento.

No es la primera protesta que protagonizan los taxistas de Bilbao a raíz de la irrupción de los VTC en la villa. Iñaki Pardo, presidente de Radio Taxi Bilbao, ya mostró su malestar hacia la incorporación de Cabify, una empresa, que a su parecer, empezó a operar «por las bravas» y sin autorización para ofrecer servicios urbanos. A pesar de compartir las reivindicaciones, la Federación Vasca del Taxi (FVT), la mayor representante del sector en Euskadi, ha decidido no sumarse a la protesta. Según han explicado mediante un comunicado, consideran que la protesta convocada para hoy carece de «eficacia y recorrido legal» y esperarán a la expiración de la moratoria de licencias, prevista para mayo de 2026, para movilizarse.