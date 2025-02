María de Maintenant Miércoles, 26 de febrero 2025, 13:55 Comenta Compartir

1.700 personas con discapacidad en Euskadi se beneficiarán de programas de empleo que ha puesto en marcha Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, su entidad de intermediación laboral. El objetivo es incrementar la formación y garantizar el acceso al mercado de trabajo de una forma más fácil.

Para ello, se han puesto en marcha dos programas cofinanciados por la Unión Europea. Uno de ellos se denomina 'Empleo Juvenil'. El objetivo es lograr el acceso de los jóvenes entre 16 y 29 años al mundo laboral para que puedan conseguir empleos vinculados a la transición ecológica, la economía circular, la tecnología y la digitalización. En Euskadi, este programa atenderá a 400 personas y tiene como meta conseguir 140 contratos.

Una de las beneficiadas es Leire Márquez, de 24 años. Es auxiliar administrativa y participó en un proyecto de la ONCE que combina formación y alternancia, lo que le ha permitido acceder al mundo laboral. «Estoy trabajando con bases de datos, en el ámbito de la Inteligencia Artificial, y la verdad es que no me imaginaba que iba a acabar justo aquí. Es un poco tedioso pero se le acaba cogiendo el gusto», explica. Aunque entre risas reconoce que a veces «me quiero tirar de los pelos con algunos datos», disfruta de su trabajo y se muestra «muy agradecida» con la oportunidad de empleo.

Ampliar Leire Márquez, de 24 años, es una de las beneficiarias del programa. M. de Maintenant

«Hay que visibilizar más las discapacidades»

«En mi caso no he tenido muchos problemas para trabajar, pero es verdad que cuando dices que tienes una discapacidad, muchas empresas se echan para atrás a la hora de contratar. Hay que visibilizar más este tema. Todos somos iguales para poder dedicarnos a lo que nos gusta y nos hace felices. Yo no tenía mucha confianza en mi misma y gracias a este trabajo eso ha cambiado. Querer es poder», asegura Márquez.

También se ha puesto en marcha el programa 'Inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza'. En este caso, está dirigido a personas con discapacidad acreditada, incapacidad laboral o a las que se encuentran en riesgo de exclusión social por violencia o pobreza, por ejemplo. Los participantes contarán con el acompañamiento personalizado de profesionales que les ayudarán a desarrollar competencias en el ámbito de la tecnología y la transformación digital. Este plan atenderá a 1.300 personas en Euskadi y se compromete a conseguir 400 contratos.

La iniciativa se presentado este miércoles en una rueda de prensa que ha contado con responsables de la ONCE País Vasco y con la representación de la Diputación Foral y el Gobierno vasco. Según han informado durante la presentación, en la actualidad existe una «brecha grande» entre las personas con discapacidad y sin ella. «No hay sostenibilidad posible si no somos capaces de mirar la diferencia, si no abrimos la mirada. Queremos disminuir la tasa de desempleo de las personas con discapacidad y aumentar la de actividad no solamente por cuenta propia, sino también por cuenta ajena», han subrayado.