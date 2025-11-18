166 menores víctimas de abuso sexual han necesitado apoyo psicológico este año

«El abuso sexual infantil es difícil de ver y de creer, porque es un tabú y algo en lo que no se quiere ni ... pensar ni aceptar». Rosa Lizarraga es terapeuta y lleva años ligada a la labor del programa foral especializado de valoración e intervención psicológica que se apoya a menores que han pasado por estas situaciones. El servicio cumple 25 años a las puertas del Día Mundial para la Prevención del Abuso de Niños, Niñas y Adolescentes, que se conmemora este miércoles.

Desde que arrancó el milenio, el programa -que depende del departamento de Acción Social de la Diputación- ha acompañado a 600 menores en situación de desprotección, «algunos de ellos también agresores», ha puntualizado la diputada general, Elixabete Etxanobe. En sus inicios, se abordaban entre 8 y 12 casos por año, pero en los últimos ejercicios los expedientes de abuso infantil se han incrementado de forma notable: 110 en 2023; 135 en 2024 y 166 en 2025.

La diputada general ha señalado este lunes que este incremento no está relacionado con un aumento de este tipo de violencia sexual, sino con «la mejora en la detección precoz y la intervención en la primera infancia, así como con la mayor sensibilización social para romper el silencio y el estigma en torno al abuso sexual infantil». Etxanobe ha destacado la labor del servicio, gestionado desde sus inicios por la Cooperativa Agintzari, que acaba de editar una guía basada en la experiencia de estos 25 años.

«El abuso genera mucha angustia y no se puede pensar ni afrontar. Ésta solo se rebaja en la medida en la que uno es capaz de mirar el abuso a la cara y aceptar. Eso pasa por hablar de ello y hacer este tipo de intervención», ha afirmado Lizarraga. La terapeuta asegura que la mayor parte de estos ataques sexuales que implican a menores se dan dentro del ámbito familiar.

Terapia canina

Desde hace una década, el servicio se apoya en perros para abordar aquellos casos en los que las víctimas asocian a los adultos a posibles agresores. Nekane Ibarretxe, terapeuta veterinaria, ha celebrado que la pasada semana, por primera vez en Euskadi, se permitió a un menor declarar en un Juzgado vasco junto a su can de terapia. «El contacto con los perros les permite recuperar la confianza y la seguridad», ha apuntado.