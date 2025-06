Más de 1.500 personas recorren Bilbao contra el cáncer

Más de 1.500 personas han recorrido las calles de Bilbao este domingo por una causa solidaria. La Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia ha ... organizado la primera edición de 'Marcha Contra el Cáncer' en la ciudad con el objetivo de visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para la investigación. El evento, que cuenta con la colaboración de EL CORREO, también busca promover hábitos de vida saludables y acercar la prevención a toda la familia.

Los participantes se han calzado las zapatillas y han llenado las calles de la capital vizcaína a lo largo de un itinerario de 4,5 kilómetros con inicio y meta en la explanada del Museo Guggenheim. El pistoletazo de salida ha sido a las 11.30 horas. Sin embargo, muchos han acudido una hora antes para colocarse las camisetas y los dorsales y disfrutar de las actividades previas que se han celebrado en los aledaños de la pinacoteca vasca.

Begoña del Hoyo, voluntaria, ha sido una de ellas. Lleva colaborando con la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia desde hace 15 años. «Cada día hay más gente enferma y se necesita dinero para la investigación. Es importante que se anime la gente, sobre todo los estudiantes, que son los que investigarán en el futuro», ha explicado.

«Es una marcha solidaria y bonita en apoyo a todas las personas que luchan. En nuestra familia nos ha tocado algún caso y es una forma de dar visibilidad, apoyo y ánimo a todas las personas que están pasando por ello», cuenta Rodrigo Sainz, vecino de Medina de Pomar. Él vive en Bilbao, pero sus padres han venido desde Burgos para realizar la marcha.

En la carrera había público de todas las edades. Muchos de los participantes se han animado a acudir en familia. Es el caso de Noemí Angulo, Eneko Garrido e Izortze Garrido. «¡Nos vamos a divertir!», celebraba el más pequeño de la casa. «Nos ha parecido buena idea inculcarles la importancia de este tipo de iniciativas. Además, es contra el cáncer, nunca sabes cuándo puede ser necesario. Justo hablé con una amiga y ella también se ha animado a venir con sus sobrinos», ha añadido la madre.

La asistente más pequeña tenía dos meses. Su padre, Josu Roldán, cree que es importante que «ella también forme parte de todo». «En nuestro entorno hay bastante gente que ha pasado por esto y queremos hacer todo lo que podamos para ayudar», ha asegurado. Por su parte, Beatriz Báez, llegada desde Arrigorriaga, ha dedicado la marcha a sus familiares. «Hace un mes falleció uno de ellos y tengo una prima de trece años con un tumor, así que va por ellos», ha revelado.

«Casi no tenemos camisetas»

Tampoco ha faltado a la cita Rakel Mateo, triatleta paralímpica. Hoy tenía un entrenamiento importante, pero no ha dudado en ponerse la camiseta verde 'color esperanza' para apoyar la causa. «Me escribieron por las redes sociales para ver si podía ayudar a visibilizarla. La semana que viene tengo el europeo en Francia y en un principio era complicado venir, pero luego pensando dije: 'Tengo que estar'. Me he levantado muy pronto para poder hacer bici y correr y después estar aquí ayudando en lo que pueda desde mi humilde posición de deportista».

Minutos antes de cortar la cinta, Mila Gullón, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia, ha dado las gracias a todas las personas que han hecho posible el evento, tanto a participantes, como colaboradores e instituciones. «Contábamos con que iba a venir gente, pero casi no tenemos ni camisetas ya», celebraba minutos antes de la salida.

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa; y con concejales del Ayuntamiento de Bilbao: la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta; la edil de Vivienda, Yolanda Díez; y el concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe, entre otros.