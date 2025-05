Más de 1.500 ertzainas velarán por la seguridad en un operativo «inédito»

Las instituciones vascas han preparado un dispositivo de seguridad inédito para la final de la Europa League que se celebrará el próximo miércoles en Bilbao. ... Según diversas fuentes consultadas por EL CORREO, sólo la Ertzaintza movilizará a unos 1.500 policías. Agentes de todas las unidades y secciones de la Policía vasca trabajarán ese día: patrulleros, antidisturbios, unidad canina, especialistas en explosivos, francotiradores... A este despliegue hay que sumar a los varios cientos de agentes de la Policía local y a los 500 vigilantes de seguridad -cinco veces más que un partido normal- que también intervendrán en el operativo de seguridad.

El Departamento vasco de Seguridad lleva meses preparándose para este día. Lo han hecho sabiendo que el miércoles cientos de millones de personas estarán pendientes de lo que pasa en Bilbao. El dispositivo empezó a elaborarse con la perspectiva de que el Athletic podía llegar hasta la final o que podían visitarnos aficiones consideradas problemáticas. Estos dos escenarios no se han cumplido. Pero aún así se han movilizado prácticamente todos los recursos disponibles.

Lo cierto es que no es la primera vez que se recurre a tantos ertzainas. Durante las etapas del Tour de Francia que salió de la capital vizcaína se recurrió a un número parecido de agentes. La diferencia fundamental es que hace dos años el despliegue policial se repartió por los distintos puntos por los que pasaba la carrera ciclista. En esta ocasión, el operativo se ha volcado en Bilbao y en los más de 55.000 ingleses que visitarán la capital vizcaína para un partido de fútbol que, sobre el papel, no está calificado de alto riesgo. Más allá de los datos, hay una imagen que explica la magnitud de este despliegue: las decenas de coches policiales que han llegado a Bilbao para el día del partido y que ayer estaban aparcados fuera de la comisaría porque no hay sitio suficiente en el parking de la ertzain-etxea.

La cifra 500 vigilantes de seguridad se sumarán al dispositivo preparado para la final del miércoles. Se trata de un despliegue de guardas privados cinco veces más grande al que se utiliza en un partido de bajo riesgo que disputa el Athletic en San Mamés.

La Ertzaintza ha recurrido a agentes de todas las comisarías vascas para este evento. La consejería de Seguridad fletará autobuses desde todos los puntos de la comunidad autónoma para que los agentes puedan llegar hasta la capital vizcaína. También están movilizadas todas las unidades especiales: investigación, rescate, helicópteros, marítima... El miércoles habrá tantos ertzainas en Bilbao que han tenido que buscar espacios para que puedan cambiarse, descansar y comer. Una de las ideas que se manejó fue habilitar una gran carpa. Pero la opción que más peso está adquiriendo es recurrir a uno de los edificios universitarios que se encuentran cerca de San Mamés.

A partir de ahí, la distribución de funciones está clara. Los agentes del turno habitual de la ertzain-etxea de Bilbao se encargarán de la seguridad ciudadana, como cualquier otro día. El resto de los agentes de comisaría que reforzarán el despliegue se incorporarán al dispositivo del partido y los tres anillos de seguridad -una de las medidas más novedosas- que filtrarán los accesos al estadio.

Unidades especiales

La idea es que Brigada Móvil y otras unidades especiales se mantengan en un segundo plano y sólo intervengan en caso de necesidad o de que se produzcan altercados. También se ha movilizado a un importante número de agentes de investigación, que se desplegarán vestidos de paisano por diversos puntos de Bilbao para recabar información en tiempo real, tratar de identificar a los posibles radicales y prevenir incidentes.

El despliegue es de tal magnitud que también intervendrán los ertzainas que han salido esta semana de la academia de Arkaute y se ha interrumpido por un día la formación de los policías locales que estaban realizando cursos de ascenso.