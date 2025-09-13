El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos ertzainas patrullas por el Casco Viejo de Bilbao, en una fotografía de archivo. yvonne iturgaiz

Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio

La mayoría de los delitos en el primer semestre fueron hurtos, 636, seguidos de las estafas, 412, que agravan su débil situación económica

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:03

«Hace tres días le dieron un tirón a una anciana de 93 años y la arrastraron por el suelo. No era necesario. Emplean extrema ... violencia de forma gratuita. Les golpean con el taca taca o les estrangulan con el mataleón». Un ertzaina de Seguridad Ciudadana de una gran comisaría explica así de crudo el incremento de robos a personas mayores que se está registrando en el País Vasco, especialmente en las tres capitales y en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

