Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio

«Hace tres días le dieron un tirón a una anciana de 93 años y la arrastraron por el suelo. No era necesario. Emplean extrema ... violencia de forma gratuita. Les golpean con el taca taca o les estrangulan con el mataleón». Un ertzaina de Seguridad Ciudadana de una gran comisaría explica así de crudo el incremento de robos a personas mayores que se está registrando en el País Vasco, especialmente en las tres capitales y en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Según los datos hechos públicos por el Departamento de Seguridad en una respuesta parlamentaria al PP, sólo en Bilbao se contabilizaron 1.313 delitos contra el patrimonio, que suponen el 90% de la criminalidad, sobre personas mayores de 65 años entre enero y julio de este año, justo hasta el arranque del verano. Esta cifra marca una tendencia preocupante, ya que en todo 2024 hubo 2.224 robos y hurtos contra este colectivo especialmente vulnerable con consecuencias directas en su salud e integridad física y moral. En 2023 se superó la barrera de los 2.000 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y 2025, si continúa así, se acercará a la de los 3.000.

La mayoría de los delitos son hurtos, es decir, sustracciones al descuido como robos de carteras del bolso, 636; seguidos de las estafas (412), que agravan su precaria situación económica, los daños (112), los robos con fuerza en las cosas (viviendas) y los robos con violencia, que generan la mayor victimización, 48. En el primer semestre del año también hubo en la capital vizcaína dos homicidios, uno de ellos en grado de tentativa y otro considerado como una imprudencia con resultado de muerte, además de un delito contra la libertad sexual sobre una persona mayor de 65 años y 21 casos de lesiones, según los datos oficiales de la Ertzaintza.

Grabaciones

El problema resulta especialmente grave en Vitoria, donde se han registrado 20 robos violentos, casi tantos como los 23 que hubo en todo 2024. La zona que delimitan las calles Argentina, Bolivia o Chile, llena de soportales y calles peatonales y donde se ubica una residencia de mayores y sirve de paso al hospital de Txagorritxu, concentra muchos de estos casos por su facilidad para la huida.

La mayor incidencia de los asaltos a ancianos con más de 80 años se produce entre las doce del mediodía y las dos de la tarde, a plena luz del día, y en la cía pública. Los autores, según algunas grabaciones, tienen más de 30 años y actúan en solitario. En San Sebastián han rozado el millar de robos a mayores entre enero y julio, cuando el año anterior el dato se quedó en la mitad, 593.

Otras grandes localidades vascas también experimentan un aumento de los delitos contra los mayores de 65 años. En Irún hubo 362 casos frente a los 250 de 2024. Y en Barakaldo se han contado hasta julio 293 casos, cuando el año anterior completo registró 407. La mayoría son hurtos, pero también ha habido 19 robos con violencia.

El Partido Popular del País Vasco exige al PNV y al PSE en el Gobierno vasco la activación urgente de un Plan Especial de Seguridad para la Prevención y Persecución de los delitos contra las Personas Mayores, coordinado entre la Ertzaintza y las distintas policías locales de Euskadi.

Para la parlamentaria popular, Ainhoa Domaica, «estos datos generan una gran preocupación en la sociedad vasca, en las familias y en las propias personas mayores, que se han convertido en objetivo prioritario de los delincuentes, y ponen de manifiesto la especial vulnerabilidad que sufren cuando son víctimas de delitos violentos». Para el PP, «la seguridad debería ser una prioridad y más de los ciudadanos de edad avanzada».

Domaica recuerda que sólo en Vitoria, «en estos siete primeros meses de 2025 ya se han cometido el 87% del total de robos con violencia que se produjeron el año pasado». Y en San Sebastián y Bilbao, se han denunciado «el 79 % y el 77%, respectivamente, del total de estafas de 2024».