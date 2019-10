1.200 euros al mes por un caballo campeón Catorce ganaderos mantienen las pruebas de arrastre con caballos, lastradas por el costoso mantenimiento y los exigentes controles SERGIO GARCÍA Sábado, 5 octubre 2019, 00:23

A Koba, como conocen todos a Juan Uriarte, la pasión por los caballos le viene de serie. Es uno de los catorce ganaderos, apenas un puñado, que mantienen viva la llama en Bizkaia de las 'zaldi-probak', un mundo de apuestas y de rivalidad donde el caserío funciona como un centro de alto rendimiento consagrado a preparar auténticos atletas. La joya de Koba es 'Rubio', un ejemplar noble, musculado y lustroso, que arranca chispas del carrejo cuando lo recorre tirando de la piedra de 900 kilos. Un clavo tras otro, cada uno de 28 metros, durante media hora. Los belfos como fuelles. El animal tiene 17 años y compite desde los dos. Cuando se le ve cubierto de sudor, la grasa dibujando arabescos sobre la grupa, uno no acierta a adivinar qué combustible mantiene encendida esa máquina portentosa.

Las pruebas de arrastre de piedras con caballos atraviesan una «crisis», en palabras de Juan Miguel Ranero, presidente de la Federación vizcaína de Herri Kirolak. Eso no quiere decir que quienes peregrinan de pueblo en pueblo en busca de una lucha atroz contra las leyes de la física tengan los días contados, pero sí que «los costes de mantenimiento y los controles cada vez más exigentes» han colocado contra las cuerdas una tradición a la que nadie es capaz de poner fecha. Quienes siguen al pie del cañón aseguran que lo hacen «por afición», que un primer premio de 800 euros no compensa los aproximadamente 1.200 que se 'come' el animal todos los meses en concepto de forraje, seguros, analíticas, veterinarios, suplementos vitamínicos, productos para evitar derrames en la musculatura o hemorragias en los pulmones... «Vivimos entre caballos y vacas, nos gustan y se cuidan. Son como de la familia, por eso no les falta de nada, desde mantas hasta geles para combatir la inflamación de los tendones», relata el yerno de Koba.

Controles antidopaje

Bizkaia es el territorio donde más tirón tienen estas pruebas. El pasado fin de semana tocó exhibición en el barrio Altamira de Busturia, pero el calendario oficial no arrancará hasta el próximo día 13, domingo, en Aulesti, cuna de Koba, de 'Rubio', de las 'zaldi-probak'. Ocho pruebas nutren ese programa, donde la química del sudor convive con rifas y 'traviesas' (apuestas), entre un pandemonium de gritos, vítores y aplausos. Berango, Mañas, Nabarniz, Ispaster, Urduliz... En Busturia, la reñida pugna entre Koba, Jon Andoni Erauzkin (Mañu) y Jabier Baraiazarra (Maume) se saldó a favor de este último, que compitió con un caballo negro, sin otro mácula que una mancha blanca en la frente y la férrea determinación de un carro de combate.

La Agencia Vasca Antidopaje, que retomó los controles a mediados de septiembre en Elorrio, tiene puesto el foco en las pruebas de arrastre. Aún así, el Gobierno vasco admite 250 productos para exprimir el potencial de las bestias. «Ni anfetaminas, ni clembuterol. Eso está prohibido», perjura el yerno de Koba. También la reglamentación persigue que el maltrato animal, «un signo de que la sociedad está cambiando», admite Ranero, quien se apresura a decir que «en la actualidad a los animales no se les pincha y apenas se les toca». Bueno, casi, porque el 'akullu' despierta conforme avanza la prueba. Y sus argumentos no se discuten.