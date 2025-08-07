El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

116 adolescentes atendidos en Bizkaia por agredir a sus padres

El 63% de los asistidos por la Diputación eran hombres y casi la mitad había consumido alguna sustancia tóxica, como alcohol o cannabis

Andrea Cimadevilla

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:38

La Diputación atendió el pasado año a 116 adolescentes –74 hombres y 42 mujeres– que habían agredido física o psicológicamente a sus progenitores. Los datos publicados este jueves por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad sostienen que el 40% de los jóvenes tenían entre 16 y 18 años. Además, uno de cada cuatro había sufrido acoso escolar de pequeño y casi la mitad de los atendidos había consumido sustancias tóxicas previamente, principalmente alcohol o cannabis.

En total, el programa 'Hobetuz', un recurso dependiente de el Gobierno foral pero gestionado por la asociación Berriztu, atendió a 115 unidades convivenciales y 393 personas que habían sido víctimas, de una forma u otra, de violencia filio-parental. De todas ellas, 198 fueron agredidos por sus hijos de manera directa, 114 madres y 77 padres. El resto de víctimas otros miembros familiares, como abuelos o tíos. El programa se centra en «transformar las dinámicas familiares violentas» y establecer vínculos «basados en el respeto».

Violencia física y psicológica

El informe foral remarca que el 52% de los casos atendidos correspondían a familias donde los progenitores estaban separados. Otro 40% de las familias atendidas responden a «modelos tradicionales», un 4,4% a familias monomarentales y el resto a unidades reconstituidas. Las familias asistidas procedían principalmente de Bilbao (44 casos), Barakaldo (11), Santurtzi (8) o Getxo (7), entre otros tantos municipios.

Por otro lado, el estudio detecta que el 18% de los familias había convivido con situaciones de violencia de género, lo que «evidencia la relación entre ambos tipos de violencia». En cuanto al matrato ejercido hacia las madres, un 38% de los casos combinó violencia física y psicológica, un 33% sufrían únicamente agresiones psicológicas y otro 11% violencia económica.

