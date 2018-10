Asociaciones piden una reforma de la RGI en el Día contra la Pobreza en Bilbao Los manifestantes se congregaron en la Plaza Moyua. / Borja Agudo Centenares de personas han participado en la manifestación que llama al Gobierno vasco a garantizar el derecho a unos ingresos mínimos dignos accesibles OLATZ HERNÁNDEZ Bilbao Miércoles, 17 octubre 2018, 18:24

Haga la prueba y mire a su alrededor: cerca de 105.000 vascos tienen unos ingresos mensuales inferiores a 541 euros. Es lo que denuncian las asociaciones y sindicatos que han convocado la manifestación por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en Bilbao. Durante su discurso previo a la marcha, han pedido a la ciudadanía que «observe la pobreza» existente en Euskadi y han llamado al Gobierno vasco a que reforme la RGI para garantizar un sistema accesible y que impida la vulneración de los derechos humanos.

En Euskadi, un tercio de las personas en riesgo de exclusión social y pobreza no accede al sistema y, entre los que sí acceden, uno de cada tres no logra salir de la pobreza. Estos datos muestran que «la inclusión social no se ha desarrollado adecuadamente», han destacado los organizadores. Para mejorar esta situación, han exigido a las instituciones que reciban anualmente un comité de personas pobres, reclamando su «derecho a la palabra».

La manifestación, convocada por sindicatos como CCOO, UGT y STEILAS, y colectivos sociales como la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, Argitan o SOS Racismo, ha reunido a cientos de personas. También ha habido palabras en referencia a la situación mundial de la pobreza: 783 millones de personas viven con ingresos inferiores a 1,9 dólares al día. Además, el 70% de ellos son mujeres.