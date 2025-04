Xavi Rabaseda, jugador del Bilbao Basket, estuvo ingresado por meningitis

El capitán de los hombres de negro, que no entrenaba hace días y está descartado para el partido contra el PAOK, ha regresado a su casa tras recibir atención médica en un centro hospitalario

José Félix Cachorro Bilbao Martes, 15 de abril 2025, 19:11 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

Xavi Rabaseda, capitán del Surne Bilbao Basket, ha regresado a su domicilio tras ser atendido en un centro hospitalario por meningitis. El Bilbao Basket ha difundidio hoy un comunicado en el que informaba de que «Xavi Rabaseda ha sufrido una infección por enterovirus complicado con una meningitis vírica secundaria, que ha requerido ingreso hospitalario. En el momento actual se encuentra aún en periodo de recuperacion, con mejoria clinica progresiva. Pronóstico según evolución».

El capitán de los hombres de negro no había entrenado los últimos días porque sufría un proceso vírico y estaba descartado para jugar mañana el partido de ida de la final de la FIBA Europe Cup contra el PAOK Salónica griego. el entrenador del Surne, Jaume Ponsarnau, ha dicho esta mañana que Rabaseda seguía «con mareos y con malestar, y no podemos contar con él». El entrenador también ha apuntado que Rabaseda, «aunque últimamente no le hemos utilizado como se merece y lo que le gustaría, él siempre ha tenido un compromiso brutal con el equipo, extraordinario. Ahora le sabe mal levantarse de la cama y marearse y tener que volver a la cama, porque él quería estar con nosotros». Ponsarnau ha deseado a la mañana que «intentaremos a ver si puede estar con nosotros en pista».

El jugador catalán, nacido en Ripoll hace 36 años, cumple su tercera temporada en el conjunto bilbaíno, donde siempre se ha destacado por sus cualidades defensivas y por ser un pilar en la unión entre los jugadores. De hecho, asesora directamente a jóvenes como Bassala Bagayoko, y siempre anima a sus compañeros en los entrenamientos y partidos. Comenzó su carrera en la ACB en el Barcelona, y ha militado en el Fuenlabrada, Estudiantes, Gran Canaria y San Pablo Burgos. En 2019,n se proclamó casmpeón del mundo con la selección española a las órdenes de Sergio Scariolo.

Numerosos aficionados del baloncesto han enviado mensajes de apoyo por las redes sociale deseando la pronta recuperación del alero del Bilbao Basket. El mismo Surne ha escrito «ánimo, capitan. Zurekin gaude».

Temas

Bilbao Basket