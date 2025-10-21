La victoria más abultada en la historia del Bilbao Basket

Siete días después de dejar escapar una ventaja de 18 puntos en Miribilla ante el Peristeri, el Surne Bilbao Basket viajó a Brno con la ... necesidad imperiosa de recuperar sensaciones... y volvió con un récord bajo el brazo. La mayor victoria en la historia del club en partido oficial, un 51-105 que quedará conservado para siempre en el archivo de los hombres de negro, que superan su anterior mejor marca, aquel +48 ante Caledonia Gladiators en 2023 (106-58).

No hubo suspense, ni sufrimiento, ni sustos. Desde el salto inicial, el Bilbao Basket mostró otra cara, con un rival muy inferior desde el principio. El primer cuarto ya mostró el tono de lo que estaba por venir. Krampelj, con siete puntos y tres rebotes, y un colectivo afinado desde el perímetro pusieron los cimientos de lo que sería un atropello al equipo checo.

La superioridad de los hombres de negro era incontestable. El descanso llegó con un 26-51 que no dejaba lugar a dudas, y esta vez no habría apagón en el tercer cuarto. Pantzar, omnipresente, sumaba ya diez puntos, tres rebotes y ocho asistencias, y guiaba con temple un juego coral y elaborado, alejado del frenesí de posesiones cortas habitual esta temporada en el equipo de Jaume Porsarnau.

El acierto exterior fue la piedra angular de una noche para la historia (31 triples frente a los 20 del Brno), con un Pantzar imperial, que terminó el partido con 15 puntos, cuatro rebotes y 14 asistencias. El balón circulaba con paciencia y sin precipitaciones, que era justo lo que el equipo necesitaba después de los apagones recientes.

El Surne, acostumbrado a desinflarse tras el descanso, siguió apretando el acelerador. Cada ataque encontraba una rendija y prácticamente cada defensa anulaba un intento local. La diferencia creció, imparable, mientras el Brno encajaba la evidencia. Detrás del festín ofensivo, hubo también una defensa seria, que apenas permitió oxígeno a los checos, que tuvieron veinte pérdidas en el encuentro, frente a las siete de los bilbaínos.

La sensación de superioridad fue total. Con el 40-79 al final del tercer acto, el récord histórico en Europa empezaba a verse en el horizonte. Y llegó. En los minutos finales, con la confianza perdida en los últimos encuentros totalmente recuperada, los de Ponsarnau no levantaron el pie del acelerador. Los triples seguían cayendo y el banquillo celebraba cada canasta a medida que se acercaban al ansiado récord. A falta de dos minutos, el +49 ya superaba el registro histórico; poco después, el marcador final (51-105) fijaba el nuevo techo: +54 de diferencia.

El aviso del campeón

Con Hlinason y Krampelj como máximos anotadores (17 puntos cada uno), el equipo selló un triunfo que deja una recarga de autoestima para los vizcaínos. La FIBA Europe Cup aún tiene camino por recorrer, pero en Brno el Surne Bilbao Basket se postuló como el defensor del título europeo.

Todo lo que se torció ante el Peristeri se enderezó en suelo checo. La mayor paliza jamás firmada por el Bilbao Basket, más contundente incluso que el 98-58 ante el Obradoiro en ACB allá por la temporada 2009-2010.