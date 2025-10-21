El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del martes: comprobar resultados del 21 de octubre
Krampelj supera a dos rivales para anotar una canasta FIBA Europe Cup

La victoria más abultada en la historia del Bilbao Basket

Apoyados en las anotaciones de Hlinason y Krampelj, los hombres de negro destrozan al Brno checo en una tarde de record

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 21 de octubre 2025, 20:49

Siete días después de dejar escapar una ventaja de 18 puntos en Miribilla ante el Peristeri, el Surne Bilbao Basket viajó a Brno con la ... necesidad imperiosa de recuperar sensaciones... y volvió con un récord bajo el brazo. La mayor victoria en la historia del club en partido oficial, un 51-105 que quedará conservado para siempre en el archivo de los hombres de negro, que superan su anterior mejor marca, aquel +48 ante Caledonia Gladiators en 2023 (106-58).

