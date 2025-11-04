El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viaje al país donde fueron reyes

FIBA ·

El Surne vuelve a jugar este miércoles en Grecia (18.30 horas), donde en abril levantó el título de la Europe Cup, para medirse al Peristeri por el primer puesto del grupo

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:32

Los hombres de negro se levantaron ayer con las gallinas para emprender un largo viaje que les llevó a Grecia, país en el que reinaron ... hace apenas siete meses. Fue en Salónica, ciudad en la que se sentaron en el trono del campeón de la FIBA Europe Cup, y ahora jugarán en el área metropolitana de Atenas con el Peristeri por el primer puesto del Grupo E. El Surne salió del aeropuerto de Loiu a las seis de la mañana, hizo escala en Madrid y de ahí dio el salto a tierras helenas, donde esta tarde buscará una victoria de al menos cuatro puntos de diferencia para asegurar el liderato y el pase a la siguiente ronda. El Bilbao Basket tropezó en el choque de ida en Miribilla (81-84), por lo que ahora necesita devolver el golpe y hacerse con un triunfo que le dé clasificación automática y al mismo tiempo una inyección de moral tras la dramática derrota en Manresa.

