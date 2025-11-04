Viaje al país donde fueron reyes

Los hombres de negro se levantaron ayer con las gallinas para emprender un largo viaje que les llevó a Grecia, país en el que reinaron ... hace apenas siete meses. Fue en Salónica, ciudad en la que se sentaron en el trono del campeón de la FIBA Europe Cup, y ahora jugarán en el área metropolitana de Atenas con el Peristeri por el primer puesto del Grupo E. El Surne salió del aeropuerto de Loiu a las seis de la mañana, hizo escala en Madrid y de ahí dio el salto a tierras helenas, donde esta tarde buscará una victoria de al menos cuatro puntos de diferencia para asegurar el liderato y el pase a la siguiente ronda. El Bilbao Basket tropezó en el choque de ida en Miribilla (81-84), por lo que ahora necesita devolver el golpe y hacerse con un triunfo que le dé clasificación automática y al mismo tiempo una inyección de moral tras la dramática derrota en Manresa.

La buena noticia es que Jaume Ponsarnau por fin cuenta con toda la plantilla después de que Amar Sylla dejara atrás el proceso vírico que le ha hecho perderse los últimos tres encuentros. El pívot voló ayer con el equipo integrado en una expedición de 13 jugadores, por lo que el técnico de los vizcaínos deberá descartar a uno de los hombres de negro desplazados a Peristeri. En Georgia descansó Harald Frey, Justin Jaworski fue baja en Brno por lesión y Stefan Lazarevic se cayó de la lista ante el conjunto griego en Miribilla, donde los vizcaínos dejaron escapar una victoria que tenían en la mano. Una actuación sideral del base español Álvaro Cárdenas (22 puntos) y la muñeca letal de Ty Nichols en el último cuarto –el americano acabó con 21 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias– culminaron la remontada helena.

La frase «Será un partido muy duro. El Bilbao Basket viene jugando bien, sobre todo últimamente», dice el ala-pívot Abercrombie

Al Bilbao Basket le viene bien jugar enseguida después de la dolorosa derrota en Manresa, donde mereció mucho mejor suerte. Así que el choque de Atenas conllevaría un premio triple: victoria, primer puesto del grupo e inyección de moral que levantaría al equipo con vistas al duelo del domingo frente al Zaragoza en Miribilla. Y es justo lo que buscan los hombres de negro, una reacción ante un buen rival basada en un baloncesto reconocible y una propuesta definida. El Peristeri aún no ha perdido en el parqué del Andreas Papandreou en la presente temporada, por lo que el reto adquiera todavía una mayor dimensión.

Un balance de 6-1

El conjunto entrenado por Vasileios Xanthopoulos presenta un balance general de seis victorias y una sola derrota, sufrida en la cancha del PAOK del exhombre de negro Marvin Jones. Viene de imponerse al AEK Atenas en el derbi de la ciudad (79-66) y su moral está por las nubes, aunque el vestuario sabe que se medirá a un rival difícil. «Será un partido muy duro. El Bilbao Basket viene jugando bien, sobre todo últimamente. Les ganamos en casa. Sé que estarán totalmente preparados para enfrentarnos, pero nosotros también hemos trabajado muy bien», avisó ayer el ala-pívot australiano del cuadro griego Riley Abercrombie.

El Surne sabe que debe vigilar muy de cerca a Ty Nichols, quien promedia 19,8 puntos en la liga helena y 18,7 en Europa, Cárdenas, C.J. Harris y al propio Abercrombie. Los vizcaínos están convencidos de que son mejores y que acabarán con la condición de invicto del Peristeri en casa.