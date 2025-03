Xavi Rabaseda no piensa en saltar al parqué de Miribilla con la bandera blanca. Al contrario, las pinturas de guerra ya están hechas y listas ... para ser aplicadas en los rostros de los 12 jugadores que deben mutar este miércoles en guerreros si quieren obrar el milagro de una remontada que sería memorable. El Bilbao Basket regresó de Dijon con una desventaja de 19 puntos después de completar una segunda parte para olvidar y ahora, con el apoyo de Miribilla, quiere levantar la eliminatoria y meterse en la gran final de la FIBA Europe Cup (20 horas). Será una tarea complicadísima, que exigirá perfección, baloncesto total y comunión con Miribilla. El capitán de los hombres de negro receta fe, entrega incondicional, juego exquisito y elevada temperatura ambiente para dar la vuelta a un marcador más pesado que una tonelada de plomo. «Cuando estás en una situación límite sacas lo mejor de ti mismo», avisa el catalán, listo para la pelea.

Como es lógico, no vive de espaldas a la realidad y sabe que el Surne está en una situación complicada por el resultado adverso y las importantes bajas que arrastra. «No llegamos en nuestro mejor momento. Las lesiones de Tryggvi (Hlinason) y de Marvin (Jones) han sido un palo duro para nosotros. Son dos hombres grandes a los que hemos perdido de golpe, difíciles de reemplazar. Además –añade–, el marcador también es complicado», trasladó el capitán en referencia a la montaña de los 19 puntos en contra que habrá que escalar si la franquicia de Miribilla pretende meterse en la gran final. Pero no piensa renunciar a nada ni regalar un centímetro de la cancha a los franceses. «No veo al Dijon como un equipo invencible, como por ejemplo podía ser el año pasado el Chemnitz –vigente campeón–. No es el caso. En Francia hicimos uno de los peores partidos de la temporada, justo cuando no tocaba, pero nos queda una bala y la vamos a aprovechar. Lo vamos a intentar».

La promesa es de un profesional que lleva «dos meses bastante difíciles» por su escasa presencia en la pista. Aun así, su compromiso con el vestuario es inquebrantable. «No dejo de trabajar y tampoco pierdo la ilusión de que seamos mejores y consigamos los objetivos del equipo». Confiesa que no le agrada el poco protagonismo que tiene –«diría mucho de mí si lo llevara bien»– y que anímicamente le pesa porque «todos entrenamos y queremos jugar, nos merecemos un trocito de pastel, y cuando no te lo dan te cuesta un poquito más». Pero hasta ahí la reflexión personal, siempre sometida al bien del colectivo y más en una situación como la actual, en la que se busca algo parecido a un milagro. «Apoyo en todo lo que puedo, dentro y fuera de la cancha. Hay que ser fuerte mentalmente para superar estos momentos y estar preparado cuando vengan días mejores y aprovecharlos», afirma.

Porque lo importante llega mañana, un desafío mayúsculo que exigirá la mejor versión del Bilbao Basket y de todos sus integrantes. «Estamos con un déficit importante y el equipo intentará dar un paso importante en todas las facetas. Sin Tryggvi y Marvin seremos un bloque más dinámico, más pequeño, más peleón, y a lo mejor construimos una forma de jugar más rápida». A falta de kilos y centímetros en la pintura, donde el Dijon tampoco es nada del otro mundo, los hombres de negro tratarán de retocar su baloncesto, adaptarlo a sus necesidades y castigar más desde otras zonas de la pista.

El alero catalán remarca que todo milagro pasa por una fusión perfecta con la grada. «Nos aporta muchísimo. Venimos de dar una muy mala imagen y entendemos el malestar generalizado de la afición. A nadie le gusta perder, a nosotros los primeros, y menos de aquella manera cuando estás a las puertas de ganar un título. Para nosotros –reivindica–, Miribilla es importantísimo. Solo hay que ver dónde conseguimos las victorias, dónde somos fuertes. Que esté a nuestro lado», lanza un mensaje a la marea negra. El año pasado fue clave en la remontada ante el Legia Varsovia en los cuartos de final de la Europe Cup, cuando levantaron los 19 puntos de desventaja. «Hicimos un muy mal partido en Polonia y le dimos la vuelta en casa. Puede ser el espejo en el que mirarnos. Somos capaces, lo hemos demostrado y vamos a intentarlo hacer otra vez». Palabra de capitán.