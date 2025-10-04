El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Stefan Lazarevic ante la presencia de un rival en Málaga. EFE

El 1x1 del Unicaja-Bilbao Basket

Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro

Robert Basic

Robert Basic

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Ponsarnau

Entrenador

Jaume Ponsarnau
4

Valoración del redactor

Intentó que el equipo jugara con mucho ritmo y pocas posesiones, algo que consiguió por momentos -llegó a hacer rotaciones de cinco jugadores a la vez-, pero no logró sujetar al Surne cuando se caía en el último cuarto.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pantzar

Base

Melwin Pantzar
3

Valoración del redactor

Flojo partido del base ante el que será su público el año que viene. Apenas pudo dirigir al equipo y falló algunos tiros fáciles. Con él en la pista, hubo un -14.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frey

Base

Harald Frey
3

Valoración del redactor

Tampoco el noruego logró jugar con comodidad. Nunca se le vio suelto ni con las ideas claras, secado por la defensa rival. Hasta falló dos tiros libres seguidos.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jaworski

Escolta

Justin Jaworski
2

Valoración del redactor

Mal partido del americano en su puesta en escena. Dos de cinco en tiros de dos y uno de cuatro en los de tres. Acabó eliminado y nada respetado por los árbitros.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Normantas

Escolta

Margiris Normantas
2

Valoración del redactor

Salió en el quinteto titular y no tuvo su día. Falló los cuatro triples que intentó y el equipo registró un -21 con el lituano en la pista. Defendió con el alma.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Font

Escolta-Alero

Aleix Font
1

Valoración del redactor

Jugó poco más de cinco minutos y trató de dar algo de oxígeno al equipo en los momentos de agobio. Falló el único tiro que intentó y se cortó con un triple.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hilliard

Alero

Darrun Hilliard
7

Valoración del redactor

Demostró que es muy capaz de liderar al equipo y de tirar del carro. Metió 14 puntos y acabó con un 17 de valoración antes de retirarse lesionado.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lazarevic

Alero

Stefan Lazarevic
2

Valoración del redactor

No empezó mal el serbio, pero luego se perdió y fue castigado demasiadas veces por los árbitros. Debe tener más tranquilidad con el balón en las manos.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Petrasek

Ala-pívot

Luke Petrasek
6

Valoración del redactor

Dejó buenas sensaciones, con un tercer cuarto en el que se echó el equipo a la espalda. Hizo 13 puntos con buenos porcentajes. Debe ser más duro en defensa.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Krampelj

Ala-pívot

Martin Krampelj
5

Valoración del redactor

Apunta maneras el esloveno, un jugador de equipo de manual, pero tiene que ayudar más en el rebote y aportar en defensa. Seis puntos y siete de valoración.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amar Sylla

Pívot

Amar Sylla
2

Valoración del redactor

Era el encargado de dar descanso a Hlinason. Se le vio superado en ocasiones por el juego interior rival y sus únicos dos puntos llegaron de tiros libres.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hlinason

Pivot

Tryggvi Hlinason
7

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

Diez puntos, siete rebotes y 19 de valoración convierten al islandés en el mejor hombre de negro. Había que aprovecharle más, pero el juego iba por otros derroteros.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Darrun Hilliard7

  3. Tryggvi Hlinason7

  4. Luke Petrasek6

  5. Martin Krampelj5

  6. Harald Frey3

  7. Melwin Pantzar3

  8. Amar Sylla2

  9. Justin Jaworski2

  10. Margiris Normantas2

  11. Stefan Lazarevic2

  12. Aleix Font1

  13. Aleksandar Zecevic-

  14. Bassala Bagayoko-

