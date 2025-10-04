El 1x1 del Unicaja-Bilbao Basket
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Sábado, 4 de octubre 2025, 23:04
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Intentó que el equipo jugara con mucho ritmo y pocas posesiones, algo que consiguió por momentos -llegó a hacer rotaciones de cinco jugadores a la vez-, pero no logró sujetar al Surne cuando se caía en el último cuarto.
Pantzar
Base
Valoración del redactor
Flojo partido del base ante el que será su público el año que viene. Apenas pudo dirigir al equipo y falló algunos tiros fáciles. Con él en la pista, hubo un -14.
Frey
Base
Valoración del redactor
Tampoco el noruego logró jugar con comodidad. Nunca se le vio suelto ni con las ideas claras, secado por la defensa rival. Hasta falló dos tiros libres seguidos.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
Mal partido del americano en su puesta en escena. Dos de cinco en tiros de dos y uno de cuatro en los de tres. Acabó eliminado y nada respetado por los árbitros.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Salió en el quinteto titular y no tuvo su día. Falló los cuatro triples que intentó y el equipo registró un -21 con el lituano en la pista. Defendió con el alma.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Jugó poco más de cinco minutos y trató de dar algo de oxígeno al equipo en los momentos de agobio. Falló el único tiro que intentó y se cortó con un triple.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Demostró que es muy capaz de liderar al equipo y de tirar del carro. Metió 14 puntos y acabó con un 17 de valoración antes de retirarse lesionado.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
No empezó mal el serbio, pero luego se perdió y fue castigado demasiadas veces por los árbitros. Debe tener más tranquilidad con el balón en las manos.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Dejó buenas sensaciones, con un tercer cuarto en el que se echó el equipo a la espalda. Hizo 13 puntos con buenos porcentajes. Debe ser más duro en defensa.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Apunta maneras el esloveno, un jugador de equipo de manual, pero tiene que ayudar más en el rebote y aportar en defensa. Seis puntos y siete de valoración.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Era el encargado de dar descanso a Hlinason. Se le vio superado en ocasiones por el juego interior rival y sus únicos dos puntos llegaron de tiros libres.
Clasificación general
JugadorPuntos
Darrun Hilliard7
Tryggvi Hlinason7
Luke Petrasek6
Martin Krampelj5
Harald Frey3
Melwin Pantzar3
Amar Sylla2
Justin Jaworski2
Margiris Normantas2
Stefan Lazarevic2
Aleix Font1
Aleksandar Zecevic-
Bassala Bagayoko-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión