El 1x1 del Real Madrid-Bilbao Basket: Pantzar, el mejor
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:51
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Magnífico planteamiento del partido por parte del técnico catalán, uno de los mejores en lo que va de año, con las ideas claras de lo que había que hacer y cómo. No hubo soluciones para la falta de energía en el último cuarto
Pantzar
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Volvió a cuajar un buen partido, de nuevo el mejor del Surne, con una actuación meritoria en anotación (14) y rebotes (7). Solo dos asistencias, pero hizo de líder.
Frey
Base
Valoración del redactor
El noruego se encargó de hacer mejores a sus compañeros. Siete puntos y cinco asistencias en su casillero, con dos balones perdidos. Debió mirar más al aro.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
No tuvo ocasión de lucir su muñeca porque el Madrid le encimó de principio a fin. Pese a sus nueve puntos acabó en valoración negativa debido a sus cinco pérdidas.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Como siempre, el lituano se aplicó en las labores de persecución de bases y escoltas rivales. Descartado de cara al aro y con bajo perfil ofensivo.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Se destapó con dos triples casi seguidos que dieron la máxima ventaja al equipo. Un jugador que aporta y que con minutos ofrece resultados interesantes.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
El mejor partido del serbio con la camiseta del Surne. Impecable en defensa y acertado en ataque con nueve puntos. Añadió cinco rebotes y tres asistencias.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Pese a sus casi 23 minutos en la pista, se dejó ver poco. Cinco puntos, dos rebotes y dos asistencias, sin mirar apenas al aro. Tiene que anotar y rebotear más.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
El esloveno metió manos y cuerpo a la hora de defender a los madridistas. Era duda por una rodilla tocada, pero quiso jugar y ayudar. Da lo que tiene siempre.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Buenos minutos del senegalés en el primer cuarto, atento al rebote. Entraba en la rotación para oxigenar al equipo, pero sufría muchos con los interiores blancos.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
Fue un muro que contuvo hasta donde pudo al ejército blanco. Su impacto va más allá de sus ocho puntos y otros tantos rebotes porque cambió tiros e intimidó.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason87
Melwin Pantzar74
Justin Jaworski70
Margiris Normantas67
Darrun Hilliard61
Martin Krampelj61
Harald Frey60
Luke Petrasek58
Aleix Font51
Stefan Lazarevic50
Amar Sylla43
Bassala Bagayoko37
Bingen Errasti10
Kepa de Castro5
Aleksandar Zecevic-
