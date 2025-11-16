El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 1x1 del Real Madrid-Bilbao Basket: Pantzar, el mejor

Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro

Robert Basic

Robert Basic

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:51

Ponsarnau

Entrenador

Jaume Ponsarnau
8

Valoración del redactor

Magnífico planteamiento del partido por parte del técnico catalán, uno de los mejores en lo que va de año, con las ideas claras de lo que había que hacer y cómo. No hubo soluciones para la falta de energía en el último cuarto

Pantzar

Base

Melwin Pantzar
8

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

Volvió a cuajar un buen partido, de nuevo el mejor del Surne, con una actuación meritoria en anotación (14) y rebotes (7). Solo dos asistencias, pero hizo de líder.

Frey

Base

Harald Frey
6

Valoración del redactor

El noruego se encargó de hacer mejores a sus compañeros. Siete puntos y cinco asistencias en su casillero, con dos balones perdidos. Debió mirar más al aro.

Jaworski

Escolta

Justin Jaworski
4

Valoración del redactor

No tuvo ocasión de lucir su muñeca porque el Madrid le encimó de principio a fin. Pese a sus nueve puntos acabó en valoración negativa debido a sus cinco pérdidas.

Normantas

Escolta

Margiris Normantas
5

Valoración del redactor

Como siempre, el lituano se aplicó en las labores de persecución de bases y escoltas rivales. Descartado de cara al aro y con bajo perfil ofensivo.

Font

Escolta-Alero

Aleix Font
5

Valoración del redactor

Se destapó con dos triples casi seguidos que dieron la máxima ventaja al equipo. Un jugador que aporta y que con minutos ofrece resultados interesantes.

Lazarevic

Alero

Stefan Lazarevic
7

Valoración del redactor

El mejor partido del serbio con la camiseta del Surne. Impecable en defensa y acertado en ataque con nueve puntos. Añadió cinco rebotes y tres asistencias.

Petrasek

Ala-pívot

Luke Petrasek
4

Valoración del redactor

Pese a sus casi 23 minutos en la pista, se dejó ver poco. Cinco puntos, dos rebotes y dos asistencias, sin mirar apenas al aro. Tiene que anotar y rebotear más.

Krampelj

Ala-pívot

Martin Krampelj
5

Valoración del redactor

El esloveno metió manos y cuerpo a la hora de defender a los madridistas. Era duda por una rodilla tocada, pero quiso jugar y ayudar. Da lo que tiene siempre.

Amar Sylla

Pívot

Amar Sylla
5

Valoración del redactor

Buenos minutos del senegalés en el primer cuarto, atento al rebote. Entraba en la rotación para oxigenar al equipo, pero sufría muchos con los interiores blancos.

Hlinason

Pivot

Tryggvi Hlinason
8

Valoración del redactor

Fue un muro que contuvo hasta donde pudo al ejército blanco. Su impacto va más allá de sus ocho puntos y otros tantos rebotes porque cambió tiros e intimidó.

Bagayoko

Pívot

Bassala Bagayoko
3

Valoración del redactor

Flojo partido del pívot, quien se cargó pronto de faltas, algunas muy rigurosas. Le costó asentarse bajo el aro y no pudo con sus pares, también huérfanos de rebotes

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Tryggvi Hlinason87

  3. Melwin Pantzar74

  4. Justin Jaworski70

  5. Margiris Normantas67

  6. Darrun Hilliard61

  7. Martin Krampelj61

  8. Harald Frey60

  9. Luke Petrasek58

  10. Aleix Font51

  11. Stefan Lazarevic50

  12. Amar Sylla43

  13. Bassala Bagayoko37

  14. Bingen Errasti10

  15. Kepa de Castro5

  16. Aleksandar Zecevic-

