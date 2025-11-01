El 1x1 del Manresa-Bilbao Basket: Tryggvi Hlinason, el mejor
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:41
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Planteó bien el partido, supo qué teclas había que apretar y cómo sujetar al Manresa, pero los errores propios cometidos en los segundos de la verdad le dejaron sin argumentos para hacerse con el triunfo.
Pantzar
Base
Valoración del redactor
Estuvo mal en el apartado anotador con un dos de seis en tiros de campo, pero cogió siete rebotes y dio cinco asistencias. Un poco más de acierto hubiera sido clave.
Frey
Base
Valoración del redactor
Se cargó pronto de faltas el noruego, con tres en el segundo cuarto, un factor que condicionó su juego.Tuvo el triple ganador que no entró, como los tres anteriores
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
Solo tiene el aro entre ceja y ceja, y está bien, pero un tres de diez en triples es poco y también un dos de cinco en tiros de dos. Peca a veces de precipitado.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Defendió como siempre y hasta tuvo un momento inspirador en el ataque con un par de triples, aunque sus porcentajes fueron bajos. Debe ganarse el respeto arbitral.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Entró por un Frey cargado de faltas e hizo tres en poco más de cinco minutos en la cancha. Falló el único tiro que intentó y acabó en valoración negativa.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Sus 18 puntos le convirtieron en el máximo anotador, perfecto en el tercer cuarto, pero un dos de nueve en triples (0 de 5 en el último cuarto) afearon su actuación.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Se llevó un codazo de Ubal que le llenó la boca de sangre. Hizo sus tareas defensivas, metió cuatro puntos y cogió cinco rebotes. Pero en el ataque debe dar más.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Fue intermitente el ala-pívot, con luces y sombras, aunque algo mejor que en los duelos anteriores. Supo anotar en momentos calientes. Aún tiene que evolucionar.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Flojo partido del esloveno, muy gris y alegado de su habitual estado de energía pura, tímido ante el aro rival e inexistente en el rebote. No fue su tarde.
Hlinason
Pivot
Mejor del partido
Valoración del redactor
Mete más miedo que puntos, que fueron 11 en Manresa, además de 13 rebotes que le hicieron reinar en la pintura. Lástima que su 27 de valoración no valió para ganar.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason58
Melwin Pantzar51
Darrun Hilliard45
Margiris Normantas45
Martin Krampelj45
Luke Petrasek40
Justin Jaworski39
Harald Frey31
Stefan Lazarevic31
Amar Sylla26
Aleix Font25
Bassala Bagayoko15
Bingen Errasti5
Kepa de Castro5
Aleksandar Zecevic-
