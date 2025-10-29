Jaworski, el mejor en Georgia. ¿Y para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:26
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Estuvo más tranquilo que en una semana de parón, con el equipo pasando por encima del Kutaisi. El mérito que tuvo fue convencer al equipo de que trabajara hasta el final sin mirar al marcador.Dio minutos a Errasti y De Castro
Pantzar
Base
Valoración del redactor
Poco más de 17 minutos en la cancha para el sueco, cómodo en la cancha y sin forzar la máquina. Hizo siete puntos, dio cinco asistencias y cogió tres rebotes.
Errasti
Base
Valoración del redactor
El canterano dispuso de más de diez minutos y los aprovechó para meter una canasta de dos, coger un par de rebotes defensivos y dar una asistencia. Suma experiencias
De Castro
Base
Valoración del redactor
Debutó el bilbaíno en la lejana Georgia, donde clavó un triple limpio desde la esquina. Aportó también dos rebotes y se esmeró en defensa. Fue un hombre de negro más
Jaworski
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
Al americano le da igual si juega un amistoso o una final. Solo piensa en anotar y se fue de Tbilisi con 21 puntos, con un cuatro de ocho en triples.20 de valoración
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Si Jaworski juega con la fiebre de anotar, el lituano lo hace con la de defender. Es un arte cómo se aplica en su campo, sin renunciar a los puntos. Hizo 10.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Estaba claro que iba a tener protagonismo y lo aprovechó, aplicado y trabajador. El barcelonés acabó con 16 puntos, cuatro de ellos triples, y dio cinco asistencias.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Sigue peleado con el triple (uno de tres), pero además de los nueve puntos enriqueció su hoja de servicios con cinco rebotes y cuatro asistencias. Aún no es él.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Estupendo el trabajo del serbio, más disciplinado que un militar norcoreano. Hizo seis puntos, pero aportó ocho rebotes y tres asistencias. Al servicio del equipo.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Fue de menos a más el ala-pívot, quien necesitaba entonarse tras su mal partido ante el Andorra. 12 puntos sin triples y tres rebotes, algo en lo que debe mejorar.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Disfruta en la cancha, derrocha energía y pelea en la pintura. El esloveno tiene pilas de larga duración y las usa para atacar, defender y meter palos cuando toca.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
No paraba de machacar el aro del Kutaisi, del que se colgaba una y otra vez. Sus diez puntos estuvieron acompañados por seis rebotes y un 18 de valoración.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason50
Melwin Pantzar45
Martin Krampelj42
Margiris Normantas40
Darrun Hilliard39
Luke Petrasek35
Justin Jaworski34
Harald Frey27
Amar Sylla26
Stefan Lazarevic26
Aleix Font25
Bassala Bagayoko11
Bingen Errasti5
Kepa de Castro5
Aleksandar Zecevic-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión