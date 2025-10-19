El 1x1 del Joventut-Bilbao Basket
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Domingo, 19 de octubre 2025, 15:22
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
El técnico estuvo mal al igual que todo el equipo, sin ideas ni herramientas para detener la hemorragia. Llegó a jugar sin pívots, buscó quintetos sin encontrarlos y solo logró que el equipo compitiera en el segundo cuarto.
Pantzar
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
El sueco hizo lo que pudo en medio de un desastre colectivo. Muy solo, abandonado, acabó con un 22 de valoración gracias a los 10 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes.
Frey
Base
Valoración del redactor
No está en su mejor momento el noruego, incapaz de recuperar su versión de director brillante y ejecutor letal. Acabó sin asistencias y uno de cuatro en triples.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
Su 3 de 14 en tiros de campo y dos pérdidas casi seguidas dejaron de tener importancia en el momento en que se lesionó en su rodilla izquierda. Que no sea nada.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Puede estar bien, mal o regular, acertar o fallar, pero su actitud es siempre la correcta y su defensa intensa. Hizo11 puntos, dio 3 asistencias y cogió 2 rebotes.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Jugó algo más de nueve minutos y le dio tiempo a meter un triple y fallar otros dos. Buena actitud en la cancha, aunque sin efecto por lo mal que estaba el equipo.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
La referencia ofensiva del Surne estaba perdida y sin incidencia en el juego del equipo, sin una sola canasta en juego. Está obligado a dar un paso al frente.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Al serbio no se le puede poner ni un pero en actitud y labores defensivas, pero en ataque no aporta nada y hasta falla bandejas estando solo. Está sin confianza.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Muy mal partido del ala-pívot, inexistente tanto en el apartado ofensivo como defensivo. Uno de seis en tiros de campo, sin rebotes y con valoración negativa.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Trabajó y lo intentó el esloveno, desquiciado por más de una decisión arbitral que le costó una técnica. 7 puntos y solo un rebote. Debe adaptarse a la liga.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Lo intentó, pero no pudo con un Tomic que le superó en todos uno contra uno. Aún así, el senegalés peleó hasta coger 6 rebotes y anotar 4 puntos.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason25
Melwin Pantzar23
Darrun Hilliard21
Luke Petrasek21
Margiris Normantas20
Amar Sylla19
Martin Krampelj19
Justin Jaworski17
Harald Frey14
Aleix Font10
Stefan Lazarevic8
Aleksandar Zecevic-
Bassala Bagayoko-
