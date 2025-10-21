El 1x1 del Brno-Bilbao Basket: Melwin Pantzar, el mejor
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Martes, 21 de octubre 2025, 20:17
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Por fin pudo vivir un partido con tranquilidad el catalán y tenerlo controlado de principio a fin. Repartió minutos, rotó con generosidad y hasta dio un poco de protagonismo al canterano Errasti.
Pantzar
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
El sueco tuvo un partido cómodo y lo agradeció. Sus 15 puntos y 14 asistencias lo atestiguan, libre a la hora de jugar y dirigir. 30 de valoración.
Frey
Base
Valoración del redactor
Mejoró sus prestaciones el noruego, aunque todavía le falta ser el que era. Un dos de nueve en tiros de campo es poquísimo para él. Cuatro asistencias.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Se emparejó para defender al americano Williams, máximo anotador del Brno, y le anuló. Magnífico trabajo defensivo acompañado de seis puntos y ocho asistencias.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Dispuso de más minutos el barcelonés y lo tradujo en 15 puntos, 4 asistencias y un 20 de valoración. Puede ser una pieza valiosa si se maneja con criterio.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Pese a sus 10 puntos, el alero no termina de conectar con el perímetro. Un uno de siete en triples es inaceptable para Hilliard. El equipo le espera y debe aparecer.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
El serbio se deja el alma en las labores defensivas y pega con el mazo, pero necesita crecer en el ataque. Hizo seis puntos y cogió otros tantos rebotes.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Discreto partido del americano con el pasaporte polaco, aunque tampoco necesitó apretar porque todo iba bien. Los cinco rebotes cogidos son la estela que debe seguir
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
El esloveno sale muchas veces acelerado, pero en Brno jugó con criterio, peleó bajos los aros y anotó 17 puntos, además de coger cuatro rebotes. Es el camino.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Buen trabajo del senegalés bajo los aros, donde además de los nueve puntos con buenos porcentajes capturó siete rebotes. Estuvo perfecto en el bloqueo y continuidad.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason34
Melwin Pantzar32
Margiris Normantas27
Martin Krampelj27
Amar Sylla26
Darrun Hilliard26
Luke Petrasek26
Harald Frey20
Aleix Font17
Justin Jaworski17
Stefan Lazarevic14
Aleksandar Zecevic-
Bassala Bagayoko-
