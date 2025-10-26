Jaworski, el mejor. ¿Y para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Domingo, 26 de octubre 2025, 20:04
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Supo gestionar bien el equipo, hacer que no se vuelva loco, reaccionar con las rotaciones y dar confianza a la gente que lo necesitaba. El único pero, dejar que el Andorra perdiera solo por diez cuando iba 21 abajo.
Pantzar
Base
Valoración del redactor
No tuvo su día en la anotación, pero sí en la dirección. Un uno de seis en tiros de dos no es propio del sueco, pero aportó cuatro asistencias y cuatro rebotes.
Frey
Base
Valoración del redactor
Por fin recordó al director de orquesta que puede ser y es. Anotó y repartió juego, además de asumir responsabilidades en los momentos difíciles.
Jaworski
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
Necesitaba un partido así el americano, con 20 puntos y porcentajes decentes. Dio gusto verle celebrar una acción defensiva más que un triple. Por cierto, metió 5.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Los números son fundamentales en el baloncesto, pero el lituano va más allá de las cifras. Verle defender y la energía que desprende es un regalo para el Surne.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Solo dispuso de dos minutos el catalán, que está para lo que se le necesita. Un jugador de equipo con mayúsculas que aporta en la cancha y el banquillo.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Mejoró sus prestaciones el americano, aunque sin llegar aún a su nivel. Cuatro de cuatro en tiros de dos y 12 puntos, botín afeado por su uno de cinco en triples.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
En ataque se queda corto, siempre en la disciplina del equipo, pero en defensa no hace amigos el serbio. Un gladiador que lucha, rebotea y pega palos.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Fue el único que desentonó en el buen desempeño del equipo. El ala-pívot estuvo apagado, firmó un uno de seis en tiros de campo y solo cogió dos rebotes.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Muy buen partido del esloveno, quien se presentó en sociedad con cinco puntos seguidos. Acabó con diez, seis rebotes y dos asistencias. Enérgico y luchador.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
Es un baluarte en defensa, un muro al que cuesta superar, el dique de contención. Nueve puntos y diez rebotes para gobernar la pintura, donde sujetó a Pustovyi.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason42
Melwin Pantzar38
Martin Krampelj35
Margiris Normantas33
Darrun Hilliard32
Luke Petrasek29
Harald Frey27
Amar Sylla26
Justin Jaworski25
Stefan Lazarevic19
Aleix Font17
Bassala Bagayoko5
Aleksandar Zecevic-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión