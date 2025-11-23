El 1x1 del Baskonia-Bilbao Basket
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:19
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
No supo encontrar soluciones para sacar al equipo del atolladero en la primera parte. Estaba sin argumentos ante el vendaval baskonista y no dio ni un segundo a Font. En la segunda parte ajustó al equipo, con todo perdido.
Pantzar
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Demasiado solo y exigido en las labores de construcción, bien 'servido' por la defensa baskonista, acabó con 12 puntos, tres asistencias y dos rebotes. Dio todo.
Frey
Base
Valoración del redactor
No estuvo atinado el noruego en las labores ofensivas y tampoco se atrevió a buscar el aro rival. Lo mejor, sus cinco asistencias, pero una actuación insuficiente.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
No existió en la parqué del Buesa Arena, donde en cuestión de segundos se cargó con dos personales y luego nunca pudo con sus guardianes. Mal partido del tirador.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Firmó su mejor encuentro anotador como hombre de negro con 15 puntos, aunque falló en el triple. No estuvo a su nivel defensivo, lastrado por el nivel del equipo.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Vaya por delante que jugó limitado por la máscara y su fractura nasal. Tiró del equipo con 8 puntos seguidos, pero le faltó continuidad. Fue el máximo anotador (16).
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Malísimo partido del serbio, quien venía de hacerlo de maravilla en Madrid. Ni defendió, ni anotó, ni reboteó y perdió dos balones. Una mañana para olvidar.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Magnífico en los tiros de tres con un cuatro de cuatro, pero flojo en defensa y con solo 3 rebotes defensivos. Perdió tres balones e hizo algunas faltas innecesarias
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Muy bien el esloveno, en ataque y en defensa, porque si había que dar, daba. Gusta por su carácter y desparpajo. No se amilana ante nadie. 15 puntos, 4 rebotes.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Cumplió en sus poco más de ocho minutos en la pista, tiempo en que hizo cuatro puntos sin fallo, cogió un rebote y recuperó un balón.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
Apareció al final para maquillar sus números porque hasta el último cuarto llevaba dos puntos y dos rebotes, y ni jugó en el tercer período. Asomó con todo decidido.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason96
Melwin Pantzar89
Justin Jaworski80
Margiris Normantas79
Luke Petrasek72
Harald Frey71
Darrun Hilliard68
Martin Krampelj68
Aleix Font59
Stefan Lazarevic57
Amar Sylla53
Bassala Bagayoko47
Bingen Errasti16
Kepa de Castro11
Aleksandar Zecevic-
