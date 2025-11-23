El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El 1x1 del Baskonia-Bilbao Basket

Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro

Robert Basic

Robert Basic

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

Ponsarnau

Entrenador

Jaume Ponsarnau
3

Valoración del redactor

No supo encontrar soluciones para sacar al equipo del atolladero en la primera parte. Estaba sin argumentos ante el vendaval baskonista y no dio ni un segundo a Font. En la segunda parte ajustó al equipo, con todo perdido.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pantzar

Base

Melwin Pantzar
7

El mejor del partidoMejor del partido

Valoración del redactor

Demasiado solo y exigido en las labores de construcción, bien 'servido' por la defensa baskonista, acabó con 12 puntos, tres asistencias y dos rebotes. Dio todo.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frey

Base

Harald Frey
4

Valoración del redactor

No estuvo atinado el noruego en las labores ofensivas y tampoco se atrevió a buscar el aro rival. Lo mejor, sus cinco asistencias, pero una actuación insuficiente.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jaworski

Escolta

Justin Jaworski
2

Valoración del redactor

No existió en la parqué del Buesa Arena, donde en cuestión de segundos se cargó con dos personales y luego nunca pudo con sus guardianes. Mal partido del tirador.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Normantas

Escolta

Margiris Normantas
7

Valoración del redactor

Firmó su mejor encuentro anotador como hombre de negro con 15 puntos, aunque falló en el triple. No estuvo a su nivel defensivo, lastrado por el nivel del equipo.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hilliard

Alero

Darrun Hilliard
7

Valoración del redactor

Vaya por delante que jugó limitado por la máscara y su fractura nasal. Tiró del equipo con 8 puntos seguidos, pero le faltó continuidad. Fue el máximo anotador (16).

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lazarevic

Alero

Stefan Lazarevic
1

Valoración del redactor

Malísimo partido del serbio, quien venía de hacerlo de maravilla en Madrid. Ni defendió, ni anotó, ni reboteó y perdió dos balones. Una mañana para olvidar.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Petrasek

Ala-pívot

Luke Petrasek
6

Valoración del redactor

Magnífico en los tiros de tres con un cuatro de cuatro, pero flojo en defensa y con solo 3 rebotes defensivos. Perdió tres balones e hizo algunas faltas innecesarias

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Krampelj

Ala-pívot

Martin Krampelj
7

Valoración del redactor

Muy bien el esloveno, en ataque y en defensa, porque si había que dar, daba. Gusta por su carácter y desparpajo. No se amilana ante nadie. 15 puntos, 4 rebotes.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amar Sylla

Pívot

Amar Sylla
5

Valoración del redactor

Cumplió en sus poco más de ocho minutos en la pista, tiempo en que hizo cuatro puntos sin fallo, cogió un rebote y recuperó un balón.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hlinason

Pivot

Tryggvi Hlinason
4

Valoración del redactor

Apareció al final para maquillar sus números porque hasta el último cuarto llevaba dos puntos y dos rebotes, y ni jugó en el tercer período. Asomó con todo decidido.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bagayoko

Pívot

Bassala Bagayoko
1

Valoración del redactor

No hizo casi nada bien el joven pívot, quien estaba despistado y perdido en la cancha. No anotaba y tampoco reboteaba, y cargaba con cuatro pérdidas. A resetear.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Tryggvi Hlinason96

  3. Melwin Pantzar89

  4. Justin Jaworski80

  5. Margiris Normantas79

  6. Luke Petrasek72

  7. Harald Frey71

  8. Darrun Hilliard68

  9. Martin Krampelj68

  10. Aleix Font59

  11. Stefan Lazarevic57

  12. Amar Sylla53

  13. Bassala Bagayoko47

  14. Bingen Errasti16

  15. Kepa de Castro11

  16. Aleksandar Zecevic-

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  4. 4

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  5. 5

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  6. 6 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  7. 7 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  8. 8

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  9. 9

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  10. 10

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El 1x1 del Baskonia-Bilbao Basket

El 1x1 del Baskonia-Bilbao Basket