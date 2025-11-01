Test de madurez en el Nou Congost

El Surne reaccionó de la mejor forma posible al bofetón recibido en Badalona, donde completó un partido para olvidar y reaccionó con tres victorias consecutivas ... ante Brno, MoraBanc Andorra y Kutaisi. Una inercia positiva que, más allá de la inferioridad de sus rivales europeos, manifiesta por abismal, sirvió para que los hombres de negro recuperaran las buenas sensaciones, fortalecieran su estado de ánimo y reforzaran sus convicciones con un triunfo justo e incontestable ante los andorranos. Ahora toca dar otro paso adelante en la Liga Endesa, donde visita esta tarde al Manresa con la intención de sumar su primera victoria a domicilio en la ACB tras diez meses de sequía. Un reto que debe servir para seguir sumando y mantenerse en la buena ola que cabalgan ahora los bilbaínos.

Ganar lejos de casa en la liga es una asignatura pendiente de los hombres de negro, que en la pasada temporada solo lo hicieron un par de veces: en Granada y La Coruña. En las dos campañas anteriores, el balance fue el mismo: tres triunfos en cada una de ellas. Demasiado poco para pensar en algo más que no sea la pura supervivencia, la permanencia en la élite, porque Miribilla alimenta el casillero de victorias hasta un límite. Así que la visita al siempre complicado Nou Congost, una caldera que dispara la temperatura ambiente, constituye una nueva oportunidad de reconciliarse con el baloncesto y un marcador favorable fuera de los muros del Bilbao Arena. Asaltar la olla a presión catalana daría un mundo a los hombres de negro desde el punto de vista matemático y también anímico.

La última vez que levantaron los brazos victoriosos lejos de Miribilla fue en diciembre del año pasado, cuando el Surne pasó por encima del Leyma Coruña. Desde entonces han encadenado 12 derrotas en sus visitas a Tenerife, Barcelona, Breogán, el propio Manresa, Valencia, Real Madrid, Andorra, Unicaja (dos veces), Joventut (dos veces) y Baskonia. Efectivamente, la gran mayoría de estas canchas son muy complicadas, aunque hay algunas en las que ganar es más factible. Hoy es el momento de hacerlo en la pista de un rival que tampoco atraviesa por un buen momento.

Exhombres de negro

El Manresa viene de perder el miércoles en la EuroCup contra el Bahcesehir en el Nou Congost (67-81), donde nunca pudo con los turcos. En la ACB presenta un balance de una victoria (Granada) y tres derrotas, aunque estas han sido contra Tenerife, Gran Canaria y Real Madrid. Los catalanes están necesitados de buenas noticias en forma de victorias y ven en la visita del Bilbao Basket una buena oportunidad de regresar a la senda del triunfo. Al mismo tiempo la ansiedad que sienten puede jugar a favor de los hombres de negro, que deben aprovechar los nervios del rival y llevarlo a su terreno. No será fácil, aún sin el convaleciente Amar Sylla, pero los vizcaínos tienen que sacar su mejor baloncesto y llevarse el premio gordo.

En la pista del Manresa se encontrarán con los exhombres de negro Álex Reyes y Agustín Ubal, este último muy entonado y cada vez más importante en la pizarra de Diego Ocampo. De hecho, los dos fueron los máximos anotadores del equipo catalán en la derrota frente al Bahcesehir con 13 y 15 puntos, respectivamente. El Bilbao Basket viajó directamente desde Tbilisi a Barcelona para recuperar bien y preparar un partido que puede valer su peso en oro.