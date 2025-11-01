El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Pantzar trata de salvar la defensa de Steinbergs en la última visita del Surne al Manresa en febrero. Carlos Gil-Roig

Test de madurez en el Nou Congost

Con tres triunfos seguidos, el Surne quiere aprovechar su inercia positiva en Manresa para ganar fuera en la ACB diez meses después

Robert Basic

Robert Basic

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

El Surne reaccionó de la mejor forma posible al bofetón recibido en Badalona, donde completó un partido para olvidar y reaccionó con tres victorias consecutivas ... ante Brno, MoraBanc Andorra y Kutaisi. Una inercia positiva que, más allá de la inferioridad de sus rivales europeos, manifiesta por abismal, sirvió para que los hombres de negro recuperaran las buenas sensaciones, fortalecieran su estado de ánimo y reforzaran sus convicciones con un triunfo justo e incontestable ante los andorranos. Ahora toca dar otro paso adelante en la Liga Endesa, donde visita esta tarde al Manresa con la intención de sumar su primera victoria a domicilio en la ACB tras diez meses de sequía. Un reto que debe servir para seguir sumando y mantenerse en la buena ola que cabalgan ahora los bilbaínos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  5. 5

    Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana
  6. 6 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  7. 7

    Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»
  8. 8

    La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene
  9. 9

    ¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?
  10. 10 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Test de madurez en el Nou Congost

Test de madurez en el Nou Congost