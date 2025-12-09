El Surne es el tercer equipo invicto en casa junto a los líderes Valencia y Madrid Los hombres de negro, novenos igualados con el Baskonia, han sumado ante su afición las cuatro victorias que lucen en estas nueve jornadas

Julen Ensunza Martes, 9 de diciembre 2025, 00:35

Miribilla, Roig Arena y Movistar Arena son los tres únicos pabellones de la ACB que ningún equipo visitante ha conseguido conquistar transcurridas las nueve primeras jornadas. Sólo Surne Bilbao y los dos líderes de la Liga Endesa, Valencia Basket y Real Madrid, se han mostrado intratables ante su afición hasta el momento. Los quince restantes han pinchado cómo mínimo una vez como anfitrión. Es el caso de UCAM Murcia, Joventut, La Laguna Tenerife y Baskonia.

De hecho, las cuatro victorias que lucen en su casillero los hombres de negro han llegado como locales. Estuvieron muy cerca de dar una dentellada en su visita al Nou Congost en la quinta jornada, pero dejaron escapar el triunfo (79-77) ante el Baxi Manresa en la recta final del choque. Otro tanto sucedió en la pista de un intratable Real Madrid, en la séptima, donde sucumbieron 82-70 después de tres cuartos en los que estuvieron muy cerca de dejar en 34 el récord de victorias como local del conjunto merengue. El fondo de armario de los de Scariolo terminó por decantar la balanza y convertir el sueño en imposible.

Los de Jaume Ponsarnau tienen claro que para lograr el primer gran objetivo de cada temporada, que es clasificarse entre los 16 que logran la permanencia, Miribilla debe ser una plaza complicada para los rivales. La química entre la marea negra y el equipo convierte el pabellón bilbaíno en una auténtica caldera que insufla energía al plantel, sobre todo en los momentos complicados.

9 Triunfos de los once que alcanzó el Surne el curso pasado pzara sellar la salvación los onsiguió en Miribilla

El curso pasado, sin ir más lejos, el Surne logró en casa 9 de las 11 victorias que le permitieron sellar la salvación, mientras que en una campaña antes, la 2023-2024, alcanzó la decena de triunfos como anfitrión y tres como visitante. «En casa es siempre donde todo el mundo está mejor; nosotros también. Debemos ganarnos el apoyo del público. Es un momento para identificar cosas importantes que nos puedan favorecer. Estamos ante un baloncesto de rachas y es importante aprovechar las buenas, y en las malas hay que estar juntos. Casi siempre hay tiempo para revertir situaciones. Todos juntos podemos ser más competitivos», apuntó Ponsarnau en la previa del partido ante el Dreamland Gran Canaria en referencia a la comunión con los aficionados.

No pudo ser más certero el de Tárrega. El Surne doblegó al cuadro insular el pasado domingo con grandes dosis de coraje, remando contra viento y marea, así como contra otros condicionantes inesperados como un arbitraje adverso. La cuarta muesca en el revólver de los hombres de negro llegó, además, ante un rival de postín que en las cinco últimas visitas a Miribilla ha hincado la rodilla.

A buscar el repóquer

Los otros tres oponentes que han sucumbido este curso en territorio Surne han sido el Recoletas Salud San Pablo Burgos (95-85), el MoraBanc Andorra (81-71) y el Casademont Zaragoza (106-75). Si a su inmaculada trayectoria en casa en estas nueve primeras citas ligueras los hombres de negro hubieran sido capaces de sumar algún triunfo a domicilio, como el que se puso a tiro en Manresa y voló en el último suspiro, a la vista de lo ajustada que se encuentra la clasificación estarían en estos momentos con idéntico balance, por ejemplo, que el Barcelona de Xavi Pascual, que suma un triunfo más –cinco– y está dos peldaños más arriba en la tabla –séptimo–.

El Surne tiene idéntico balance –cuatro victorias y cinco derrota– que el Baskonia –octavo–, con quien sucumbió en el Buesa Arena. Los vitorianos perdieron el pasado fin de semana su condición de invictos en casa ante el Valencia Basket con una canasta sobre la bocina de Kameron Taylor. Los bilbaínos quieren alcanzar ante el Hiopos Lleida este domingo (12 horas) el repóquer de triunfos en casa y acercarse un poco más al objetivo.