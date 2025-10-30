El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tryggvi Hlinason busca canasta ante la defensa del jugador del Andorra Morris Udeze. Luis Ángel Gómez

El Surne necesita prolongar la buena racha en Manresa

Después de tres victorias seguidas, al equipo le urge vencer a domicilio en la ACB tras doce salidas consecutivas que terminaron en derrota

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:34

El Surne Bilbao Basket vive el momento dulce de la temporada. Con victorias consecutivas en Europa ante el PUMPA Basket Brno (54-105) hace una ... semana y el Kutaisi (62-113) el pasado miércoles, donde consiguió su victoria más abultada y la mayor anotación de su historia en partido oficial respectivamente, además de la lograda en casa el pasado domingo ante MoraBanc Andorra (81-71), el equipo vizcaíno ha encadenado tres triunfos que, a pesar del bajo nivel de los rivales europeos, aportan confianza y moral. La mayoría de las incorporaciones están dando con la tecla y se están adaptando adecuadamente a las tácticas de Jaume Ponsarnau.

