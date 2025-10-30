El Surne necesita prolongar la buena racha en Manresa

El Surne Bilbao Basket vive el momento dulce de la temporada. Con victorias consecutivas en Europa ante el PUMPA Basket Brno (54-105) hace una ... semana y el Kutaisi (62-113) el pasado miércoles, donde consiguió su victoria más abultada y la mayor anotación de su historia en partido oficial respectivamente, además de la lograda en casa el pasado domingo ante MoraBanc Andorra (81-71), el equipo vizcaíno ha encadenado tres triunfos que, a pesar del bajo nivel de los rivales europeos, aportan confianza y moral. La mayoría de las incorporaciones están dando con la tecla y se están adaptando adecuadamente a las tácticas de Jaume Ponsarnau.

Sin embargo, el Bilbao Basket sigue teniendo el gran debe que ya la castigó la temporada pasada. En la liga aún no ha ganado fuera de casa. La última vez que lo hizo como visitante en la ACB fue el 28 de diciembre de 2024 frente al Leyma Coruña por 79-100, en un partido memorable protagonizado por el joven Rubén Domínguez, que anotó 35 puntos. Desde entonces, entre la campaña pasada y la actual, el equipo ha enlazado 12 salidas sin ganar en la Liga Endesa.

El club se ha valido del 'efecto Miribilla' y ha consolidado Bilbao como su fortín, donde sí muestra pegada y confianza. En su hogar se encuentra cómodo. Pero fuera de casa, sobre todo contra los rivales de la Liga Endesa, la historia es otra y el recorrido se vuelve cuesta arriba. Esa tendencia no puede extenderse más si el objetivo a medio plazo es asentarse en la mitad de la tabla y alejarse de la zona de descenso para evitar sustos como los de la pasada campaña.

El próximo reto es la visita mañana al BAXI Manresa en el Nou Congost, un pabellón pequeño, ruidoso y encapsulado que siempre pone a prueba a los visitantes por su volcánico ambiente. Aunque no es una pista tan prohibitiva como las de Unicaja y Joventut, donde los hombres de negro cayeron derrotados en sus dos salidas ligueras de esta temporada, el Manresa representa un rival directo en la lucha por esa zona media en la que los bilbaínos buscan afianzarse.

No basta con Miribilla

La nueva misión del equipo será usar esos tres triunfos seguidos como un puente hacia el éxito en la ACB. Porque no basta con ganar sólo en casa para marcarse un objetivo ambicioso (establecer la permanencia y mirar de reojo la mitad de la tabla). También hay que sumar fuera. En Europa las piezas carburan a la perfección y los ánimos están por las nubes, pero la liga requiere otro nivel de consistencia. Los hombres de negro tienen ante sí la oportunidad de demostrar que este equipo puede ganar donde no lo suele hacer. El triunfo en Manresa resultaría además un buen augurio para la visita al Peristeri el próximo miércoles en Grecia y aumentar la racha en el partido en casa el 9 de noviembre ante el Zaragoza.