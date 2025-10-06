El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Petrasek deja una bandeja ante el Unicaja. Daniel Pérez

Al Surne aún le falta para ser un equipo

Análisis ·

El Bilbao Basket todavía necesita conocimiento mutuo, encaje entre los jugadores nuevos y los antiguos, que la defensa se endurezca y sincronice y la puntería mejore

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Lunes, 6 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Al Surne se le vieron las costuras en su debut liguero frente al Unicaja en Málaga, donde se confirmó la percepción alimentada durante la pretemporada ... de que aún le falta para ser un equipo y un conjunto armonizado en sus movimientos y posiciones. Los hombres de negro siguen inmersos en el pleno proceso de construcción como consecuencia lógica de un período de preparación carente del material humano necesario que obligó al cuerpo técnico a trabajar con un limitado número de efectivos. Así llegaron al Martín Carpena los hombres de negro, verdes y desajustados, un puzle en el que deben encajar todavía las piezas nuevas y las antiguas, necesitado de una mayor dureza defensiva y de más acierto en el tiro.

