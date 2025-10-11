El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los hombres de negro cayeron en el Martín Carpena. Daniel Pérez

El Surne estrena 'su' liga ante el Burgos en Miribilla

El renovado Bilbao Basket debuta este curso ante sus aficionados con el objetivo de sumar la primera victoria y tomar el pulso a la competición

Iván Orio

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:39

El Surne Bilbao Basket abre este domingo por primera vez esta temporada el telón de Miribilla para mostrar el nuevo proyecto a sus aficionados, ávidos ... de baloncesto en directo tras varios meses de espera. Después de una pretemporada esperanzadora, el buen rendimiento en la Euskal Kopa ante el Baskonia y la previsible derrota en la primera jornada de la ACB ante Unicaja en el infierno verde del Martín Carpena, los hombres de negro saldrán a la pista (18.00) para disputar ante el Burgos un partido de 'su' Liga. Aspiran a asentarse en los puestos templados de la clasificación y, por qué no, mirar al balcón de la zona noble con el estímulo de la Copa en el horizonte a medio plazo.

