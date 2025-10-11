El Surne estrena 'su' liga ante el Burgos en Miribilla
El renovado Bilbao Basket debuta este curso ante sus aficionados con el objetivo de sumar la primera victoria y tomar el pulso a la competición
Sábado, 11 de octubre 2025, 23:39
El Surne Bilbao Basket abre este domingo por primera vez esta temporada el telón de Miribilla para mostrar el nuevo proyecto a sus aficionados, ávidos ... de baloncesto en directo tras varios meses de espera. Después de una pretemporada esperanzadora, el buen rendimiento en la Euskal Kopa ante el Baskonia y la previsible derrota en la primera jornada de la ACB ante Unicaja en el infierno verde del Martín Carpena, los hombres de negro saldrán a la pista (18.00) para disputar ante el Burgos un partido de 'su' Liga. Aspiran a asentarse en los puestos templados de la clasificación y, por qué no, mirar al balcón de la zona noble con el estímulo de la Copa en el horizonte a medio plazo.
El equipo castellano es un recién ascendido y Jaume Ponsarnau ha insistido en que esa condición puede resultar engañosa a la hora de encarar el choque. El adversario en el Bilbao Arena es mucho más peligroso de lo que podría pensarse porque, según el técnico catalán, permanece fiel al espíritu que le condujo la pasada campaña al ascenso, sustentado en un ritmo muy elevado, un compromiso defensivo innegociable y un juego de máximo nivel. Fueron estas virtudes las que le permitieron vencer con solvencia en su regreso a la ACB al Girona con un resultado contundente (97-79) que habla de una escuadra cuajada que sabe muy bien lo que hace y que llega a la capital vizcaína con el ánimo de asaltar la casa del Surne.
Los locales necesitan dar un paso al frente para tomar el pulso a la competición y comprobar en el videomarcador del pabellón que el trabajo de acoplamiento de las nuevas piezas y las que ya funcionan desde el año pasado va por el buen camino. El Bilbao Basket-Burgos augura un ambiente de lujo en Miribilla. Está prevista la presencia de numerosos seguidores del bloque castellano en las gradas. Los aficionadoa vizcaínos deben volcarse con los suyos para inaugurar el casillero de triunfos. La otra batalla, la deportiva, corresponderá a los jugadores.
