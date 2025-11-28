El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los miembros de la junta de administración presentaron el proyecto en la Torre BAT de Bilbao. Yvonne Iturgaiz

El Surne Bilbao presenta 'Sustraitzen', un modelo de sociedad colectiva para «asegurar su arraigo en Bizkaia»

La iniciativa busca «evitar inestabilidades societarias» mediante una participación mayoritaria conjunta tutelada por BBK

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:30

Surne Bilbao ha presentado este viernes en la Torre BAT de la capital vizcaína su nuevo proyecto estratégico, 'Sustraitzen', una fórmula de propiedad colectiva que ... según afirman desde el club aspira a «garantizar la estabilidad, el arraigo territorial y la sostenibilidad del club» a largo plazo. A la cita han asistido la presidenta del Surne Bilbao Basket, Isabel Iturbe, así como los miembros de la junta de adiminstración Carlos del Campo, Asier Guezuraga, Óscar Zabala, Xabier Caño y Pablo Allende.

