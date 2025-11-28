El Surne Bilbao presenta 'Sustraitzen', un modelo de sociedad colectiva para «asegurar su arraigo en Bizkaia»

Surne Bilbao ha presentado este viernes en la Torre BAT de la capital vizcaína su nuevo proyecto estratégico, 'Sustraitzen', una fórmula de propiedad colectiva que ... según afirman desde el club aspira a «garantizar la estabilidad, el arraigo territorial y la sostenibilidad del club» a largo plazo. A la cita han asistido la presidenta del Surne Bilbao Basket, Isabel Iturbe, así como los miembros de la junta de adiminstración Carlos del Campo, Asier Guezuraga, Óscar Zabala, Xabier Caño y Pablo Allende.

Iturbe ha explicado que la nueva estructura societaria «se construye en abril de 2025 con el fin de fomentar el baloncesto de Bizkaia y proteger el arraigo del Bilbao Basket en la región». Según el club, 'Sustraitzen' nace como un paraguas de seguridad ante un contexto deportivo internacional marcado por modelos de propiedad cambiantes y, en muchas ocasiones, ajenos al territorio.

Una de las claves del proyecto es la unión de las acciones anteriormente dispersas entre diversos socios. Tal como explicó Asier Guezuraga, miembro al mando de la planificación estratégica, «lo que hicimos fue empezar a planificar cómo consolidar el club. Bilbao Basket pertenece a Bizkaia, a su afición. 'Sustraitzen' pasará a ser accionista mayoritario del club. Lo que se busca es que ninguno de nosotros podamos realizar ninguna venta de nuestras acciones».

«Esto no es excluyente»

Hasta ahora, el accionista mayoritario rondaba el 14% del capital. Con 'Sustraitzen', el grupo aspira a superar el 50% de participación (actualmente están en el 43,7%, tras consultar al Consejo Superior de Deportes) para tomar decisiones colegiadas y reducir riesgos de movimientos individuales. «Esto no es un escudo para apropiarnos del club», matizó Carlos del Campo. «Hablamos de arraigo y estabilidad. Ese sentido de pertenencia es lo que nos mueve. Esto no es excluyente».

La nueva estructura pretende evitar «fugas de agua», en palabras del propio Del Campo, que pudieran surgir en el antiguo reparto accionarial. La intención es blindar el proyecto ante posibles decisiones desestabilizadoras y alinearlo con una gestión profesionalizada y transparente.

El proyecto cuenta con la tutela de BBK, que supervisará el acuerdo societario elevado a público ante notario. La entidad financiera ha sido, según el club, esencial en el proceso de reducción de la deuda histórica. Del mismo modo, se destacó la implicación del patrocinador principal, Surne, cuyo compromiso ha permitido «convertir un proyecto deportivo en un proyecto de élite». La iniciativa se apoya también en el respaldo de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, instituciones que contribuyen al desarrollo del baloncesto en el territorio tanto a nivel social como estructural.

Horizonte de una década

El club llega a esta reestructuración en un momento de estabilidad, tras las ampliaciones de capital de 2020 y 2023 y la cancelación de su deuda histórica mediante un plan de amortización. La entidad recuerda los avances recientes: el papel del primer equipo en la Liga ACB (incluido el título de la FIBA Europe Cup) y la consolidación de la cantera masculina, además del proyecto femenino.

Los responsables del proyecto subrayaron que el objetivo es garantizar que «de aquí a diez años siga existiendo un proyecto de baloncesto en Bizkaia». Es decir, crear una base sólida que mantenga al club vinculado al territorio, independientemente de las fluctuaciones del mercado deportivo o de las decisiones de accionistas individuales.