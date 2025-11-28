El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Surne espera seguir creciendo en los próximos años. Ignacio Pérez

El Surne Bilbao incrementa sus ingresos en todos los apartados y saca casi 400.000 euros por traspasos de jugadores

Baloncesto ·

Los abonados son el segundo pilar económico del club con 1,1 millones, solo por detrás de la publicidad (1,7), con la deuda histórica cancelada y una mayor inversión en la plantilla

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:04

El Surne Bilbao puede presumir de un músculo financiero cada vez más equilibrado y sólido, apoyado en un crecimiento positivo en todos los apartados de ... ingresos que devuelven una imagen saneada de un club que hasta hace nada nadaba en un mar de números rojos. La deuda histórica ha sido cancelada gracias a un acuerdo cerrado con la BBK -solo quedan 313.000 euros pendientes de devolver, una cantidad que no ha podido ser eliminada por cuestiones puramente técnicas y que se liquidará en pequeños y cómodos plazos que a su vez permitirán destinar más recursos a la plantilla- y la entidad de Miribilla mira al futuro con optimismo. Lo hace porque las cifras avalan su proyecto, cuya hoja de resultados relativa a la temporada 2024-2025 desvela una evolución favorable y con vocación de expansión. La franquicia de Miribilla ha hecho públicas este viernes las cuentas del último ejercicio completo que devuelven un resultado de explotación de 540.000 euros y los fondos propios de casi 400.000, con un incremento económico en las cuotas de los abonados, publicidad y derechos televisiones, entre otras áreas.

