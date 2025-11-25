El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Surne Bilbao abrirá la segunda fase de la Europe Cup ante el Sporting el 10 de diciembre a las 18.30 horas

El club abrirá los dos anillos de Miribilla y los abonos para los tres partidos del grupo irán de los 23 hasta los 32 euros

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:51

El Surne Bilbao ya conoce las fechas y los horarios de sus partidos en la segunda fase de la FIBA Europe Cup, donde se medirá ... a un viejo conocido como el PAOK, su rival en la final de la pasada edición, otro como el Prievidza y el Sporting de Portugal, equipo con el que precisamente abrirá su andadura en el Top16. Lo hará el 10 de diciembre en Miribilla, donde el balón saltará por los aires a las 18.30 horas. El comienzo del choque estaba previsto para las ocho de la tarde -de hecho, en la web de la FIBA sigue siendo el mismo-, pero el conjunto vizcaíno ha conseguido adelantarlo para evitar que coincida con el Athletic-PSG de la Champions (21 horas, San Mamés). De esta manera, los aficionados que se desplacen al pabellón de los hombres de negro podrán disfrutar del baloncesto continental y luego incorporarse a la causa rojiblanca.

