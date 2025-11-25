El Surne Bilbao abrirá la segunda fase de la Europe Cup ante el Sporting el 10 de diciembre a las 18.30 horas

El Surne Bilbao ya conoce las fechas y los horarios de sus partidos en la segunda fase de la FIBA Europe Cup, donde se medirá ... a un viejo conocido como el PAOK, su rival en la final de la pasada edición, otro como el Prievidza y el Sporting de Portugal, equipo con el que precisamente abrirá su andadura en el Top16. Lo hará el 10 de diciembre en Miribilla, donde el balón saltará por los aires a las 18.30 horas. El comienzo del choque estaba previsto para las ocho de la tarde -de hecho, en la web de la FIBA sigue siendo el mismo-, pero el conjunto vizcaíno ha conseguido adelantarlo para evitar que coincida con el Athletic-PSG de la Champions (21 horas, San Mamés). De esta manera, los aficionados que se desplacen al pabellón de los hombres de negro podrán disfrutar del baloncesto continental y luego incorporarse a la causa rojiblanca.

La franquicia de Miribilla ha emitido un comunicado este martes en el que detalla el calendario de los partidos a disputar en casa y también los precios de los abonos para los tres encuentros que se celebrarán bajo el techo del Bilbao Arena. Van desde los 23 hasta los 32 euros para los dueños del carné, mientras que el público en general pagará entre los 29 y los 38. En cuanto al resto de los choques, el segundo visitante será el PAOK. Loe de Salónica estarán en el 'infierno' el martes 13 de enero (20 horas), y luego los hombres de negro recibirán al Prievidza eslovaco el 3 de febrero (20 horas). El sistema de competición contempla que los dos primeros del grupo pasen a los cuartos de final, una fase en la que, de clasificarse, los vizcaínos se cruzarían con Zaragoza, Dinamo Sassari, Aliaga Petkim Spor o el Peristeri.

Calendarios

En cuanto a los encuentros lejos de casa, de acuerdo con la FIBA, el Surne Bilbao visitará primero al Prievidza (17 de diciembre, miércoles, 19 horas), luego se desplazará a Lisboa (21 de enero, miércoles, 20.30 horas) y acabará en el infierno de Salónica (11 de febrero, miércoles, 19.15 horas). Allí, de nuevo en Grecia, se resolverá la composición del grupo y la identidad de los dos clubes que avanzarán al Top8.

El club especifica que los abonos «tendrán tres fases de venta. La primera, que se abrirá este miércoles, dará prioridad para que los abonados del anillo inferior (1 y 2) puedan adquirir su abono en su asiento habitual. Para realizar la operación deberán acceder a su perfil de Bacantix y efectuar la compra. El asiento permanecerá reservado durante 24 horas. A partir de ese momento, el asiento no comprado se liberará al resto de abonados. La operación también puede realizarse de manera presencial en la Tienda Bilbao Basket (Gran Vía, 80)». Este periodo preferente terminará este jueves a las 12 horas. A partir de ese momento, se facilitará la venta al «resto de abonados, que podrán elegir cualquier de las localidades disponibles en los anillos uno y dos. Para efectuar la compra, tendrán que poner su DNI como código promocional». Y en la tercera y la última fase, el sábado se habilitará el proceso de compra para el público en general.