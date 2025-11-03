El Surne se apoya en sus cifras de postín para asaltar Atenas Con una media de casi 100 puntos por partido y porcentajes de equipo campeón, el equipo viaja a Grecia con el liderato del grupo en juego

El Surne Bilbao Basket llega al duelo de mañana en Grecia (18.30 horas) con una mochila repleta de argumentos. Argumentos basados en números, en cifras que retratan a un equipo que ha convertido la FIBA Europe Cup en su escaparate ofensivo. Los hombres de negro son, a día de hoy, el conjunto más anotador del torneo continental, con una media de 99,7 puntos por partido. Una cifra que, en sí misma, explica el vértigo que genera enfrentarse a los bilbaínos en esta competición.

Obviando los tiros libres, aspecto claramente a mejorar en el cuadro de Ponsarnau (68,8%, trigésimos de la competición), los porcentajes ofensivos del Bilbao Basket son de equipo campeón. El equipo cuenta con un 52,8 % de acierto en tiros de campo, 62,4 % en tiros de dos y 41,2% en triples. En otras palabras, más de la mitad de los lanzamientos que intentan acaban dentro. El conjunto de Jaume Ponsarnau no solo ataca, sino que selecciona bien sus intentos, moviendo la bola con criterio hasta encontrar al jugador mejor posicionado. Esa ha sido, precisamente, una de sus grandes fortalezas en los partidos disputados en Europa hasta el momento. Lo demuestran las 28 asistencias por encuentro, el promedio más alto de toda la Europe Cup, que, a pesar del bajo nivel de los últimos rivales a los que se han medido los vizcaínos, retrata un estilo de juego eficaz y postula al equipo como candidato a revalidar el título.

A ese despliegue ofensivo se suma una alta nota global. El Surne es también el equipo más eficiente de la competición, con un 133,3 de valoración por partido, lo que demuestra que la participación del Surne en el torneo va más allá de la anotación y que sus jugadores son productivos en todas las facetas del juego (puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones). Esa sensación de cohesión se ha reflejado especialmente en los duelos europeos ante el Brno y el Kutaisi, dos victorias de récord (la victoria más abultada de su historia en Chequia y la mayor anotación en un partido oficial en Georgia con 113 puntos) en las que el Bilbao Basket desplegó su mejor versión de la temporada aprovechando la diferencia de nivel de los contrarios, con transiciones rápidas, acierto exterior y un movimiento de balón que desarboló por completo a sus rivales.

Hay otro apartado en el que también sobresalen los bilbaínos: el del rebote. Los hombres de negro son segundos con 42,7 capturas por partido, un registro que apenas mejora un club de la FIBA Europe Cup. ¿Cuál? Justo el rival de mañana, el Peristeri, que lidera la clasificación con 45 rebotes por encuentro. Así que se verá una bonita batalla en la pintura, donde los Hlinason, Bagayoko y el recuperado Sylla, sin olvidarse de Petrasek y Krampelj, deben imponerse a los Van Tubbergen, Abercrombie y Kaklamanakis. En su visita a Miribilla, los griegos ya demostraron que conocen la forma de castigar al Surne cuando se relaja bajo los aros al remontar una desventaja de 18 puntos para llevarse la victoria tras una fatídica segunda parte que aún escuece en Bilbao, en la que a los atenienses les salió todo y a los vizcaínos bastante poco.

Defensivamente, el Surne también tiene argumentos. Es el cuarto equipo en robos, con 9,3 recuperaciones por encuentro, y el primero en tapones, con seis de media –los mismos que el equipo griego–. La clave, como tantas veces, será mantener la intensidad en ambos lados de la cancha durante los 40 minutos y no desconectarse como en el partido de ida.

Si los números mantienen su tendencia actual, si el 52,8 % en tiros de campo sigue siendo una garantía y la media de casi 30 asistencias vuelven a estar presentes en el parqué ateniense, el Surne Bilbao Basket saldrá reforzado en su choque ante el Peristeri; no sólo como candidato al primer puesto, sino como uno de los equipos más sólidos de esta Europe Cup. En el caso de no obtener la victoria, los MiB deberán mirar al resto de grupos y tratar de estar entre los seis mejores segundos para poder pasar a la siguiente fase.