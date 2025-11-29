El Sporting rechazó adelantar un día el partido con el Surne Bilbao y evitar así el Athletic-PSG

El Surne Bilbao pidió al Sporting de Portugal adelantar un día el partido correspondiente a la primera jornada de la segunda fase de grupos de ... la Europe Cup para no coincidir con el choque de Champions entre el Athletic y el PSG, una solicitud que cayó en saco roto debido a la negativa del conjunto portugués de trasladar el encuentro al martes 9 de diciembre en vez de disputarlo ya definitivamente el miércoles 10. Los lisboetas alegaron motivos deportivos y declinaron la proposición de la franquicia de Miribilla que, eso sí, al menos recibió luz verde de la FIBA para programar el duelo a las seis y media de la tarde –estaba previsto para las 20 horas– y acabar antes de que el balón eche a rodar en San Mamés.

Antes del comienzo del campeonato, que los hombres de negro ganaron el año pasado en Salónica, los responsables del Surne Bilbao trasladaron a la FIBA que su día favorito de la semana para jugar como locales era el martes. La Federación Internacional de Baloncesto pregunta a todos los clubes por sus preferencias de calendario y luego trata de atender sus solicitudes, aunque en el caso de los vizcaínos pasó por alto su demanda relativa al enfrentamiento con los portugueses. Respetó su solicitud en los casos de PAOK y Prievidza, pero programó el duelo con el Sporting para el miércoles 10 de diciembre a las ocho de la tarde. Ese mismo día hay un Athletic-PSG (21 horas), por lo que el club bilbaíno intentó ponerse de acuerdo con los lusos y adelantarlo a la jornada anterior. Recibió un no por respuesta porque, según su rival, le perjudicaría desde el punto de vista deportivo y logístico.

ACB y liga portuguesa

El caso es que el Sporting juega contra el Esgueira en la liga de su país el 6 de diciembre (sábado), un rival radicado en una ciudad situada a dos horas y media en autobús de Lisboa. En cambio, el Surne Bilbao recibe el domingo 7 al Gran Canaria –el período de recuperación y de preparación sería entonces más o menos el mismo si se tiene en cuenta el viaje de los lisboetas y la fecha del duelo de los vizcaínos– y aún así quiso adelantar el choque para evitar solaparse con el Athletic. Se comentó a los portugueses además que los hoteles serían más caros el miércoles que el martes, pero no hubo manera de modificar la fecha programada.

Así que los hombres de negro recibirán al Sporting el 10 de diciembre en un horario que permitirá esquivar al del fútbol, por lo que la gente que se acerque a Mirbilla tendría tiempo –justo– de trasladarse luego a San Mamés. Los que opten por seguir ambos partidos por televisión podrán hacerlo con comodidad. El Surne Bilbao abrirá el 'Top16' frente a los lusos y a la semana siguiente viajará a Eslovaquia para medirse al Prievidza. Luego habrá un parón de más de un mes en el escenario continental, hasta que el PAOK visite Miribilla el 13 de enero. Será la reedición de la última final, un reencuentro cargado de simbolismo y con el exMiB Marvin Jones en las filas del equipo griego.