Harald Frey busca líneas de pase en el partido contra el Kutaisi en Miribilla. Luis Ángel Gómez

El Sporting rechazó adelantar un día el partido con el Surne Bilbao y evitar así el Athletic-PSG

El club de Miribilla pidió a los lusos jugar el martes 9 de diciembre para no coincidir con la jornada de la Champions, pero los portugueses alegaron motivos deportivos

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:59

El Surne Bilbao pidió al Sporting de Portugal adelantar un día el partido correspondiente a la primera jornada de la segunda fase de grupos de ... la Europe Cup para no coincidir con el choque de Champions entre el Athletic y el PSG, una solicitud que cayó en saco roto debido a la negativa del conjunto portugués de trasladar el encuentro al martes 9 de diciembre en vez de disputarlo ya definitivamente el miércoles 10. Los lisboetas alegaron motivos deportivos y declinaron la proposición de la franquicia de Miribilla que, eso sí, al menos recibió luz verde de la FIBA para programar el duelo a las seis y media de la tarde –estaba previsto para las 20 horas– y acabar antes de que el balón eche a rodar en San Mamés.

