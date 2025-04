Tryggvi Hlinason está con ganas de calzarse las zapatillas, ponerse bajo los aros y pelear por cada rebote con los postes del PAOK. Lleva casi ... un mes fuera de combate por una lesión en uno de sus gemelos, pero la torre islandesa confía en poder echar una mano hoy a sus compañeros. Quiere ayudar y hará lo imposible por hacerlo.

- ¿Cómo tiene el cuerpo antes de la final?

- Lo primero que quiero decir es que el gemelo está mejor. He hecho los dos últimos entrenamientos. Estoy con ganas de jugar este partido. Llevo ya cuatro semanas sin competir -se lesionó en el duelo de ida contra el Dijon- y me motiva jugar en el infierno de Salónica. Me siento relajado, con ganas de que llegue el momento.

- ¿Qué ambiente se respira en el vestuario, cómo van de energía?

- Muy bien. Sabemos dónde estamos, de qué manera hemos llegado hasta aquí, lo que nos ha costado. Somos conscientes de que no será fácil, pero tampoco lo era llegar hasta la final. Ahora es el momento de ponerlo todo en la cancha y pelear.

- ¿Los nervios están bajo control o es difícil no ponerse cardiaco?

- Los nervios son una cosa rara. Ahora estoy tranquilo y lo voy a estar durante mucho tiempo, hasta que pise el parqué. Antes del partido es cuando suele haber momentos en los que te pones pila. Llevamos jugados muchos partidos, pero este es mucho más especial que el resto.

- ¿Cómo se imagina los segundos 40 minutos de la final?

- Lucha pura. Los dos equipos queremos ganar el título con todo nuestro corazón. Tanto el Bilbao Basket como el PAOK pueden mostrar una versión mejorada que la exhibida en el primer partido, en Miribilla, pero vamos a pelear igual. La clave es físico, defensa y mentalidad. Con el apoyo de nuestras familias y de la afición, de la marea negra, saldremos a darlo todo. El ambiente lo tendremos en contra... guay. Tengo ganas.

- ¿Qué es lo que tienen que hacer y, sobre todo, lo que no tienen que hacer?

- ¡Mil cosas! Hay que luchar y no debemos caer en ningún momento; solo pensar en ganar en todo momento, de cualquier manera posible. Ellos tienen muchas habilidades a la hora de jugar, sobre todo en ataque, así que debemos defender como en el primer partido. Sabemos que en su casa y con su gente será todavía más complicado, por lo que habrá que estar centrados.

- ¿El ambiente del PAOK motiva o asusta?

- A mí me motiva. ¡A tope! ¿Cómo hay que jugar en un pabellón así? Como siempre. El baloncesto en la cancha va a ser igual. Lo que lo rodea está fuera de nuestro alcance. Hay gente de la plantilla que ha competido en ambientes parecidos y sabe cómo es. Los otros lo vivirán por primera vez y será muy guay, toda una experiencia.

«Vamos a salir a ganar»

- ¿Tiene más miedo al PAOK o a los árbitros?

- A ninguno de los dos. Nada de miedo.

- ¿Son suficientes los siete puntos o no piensan en la ventaja?

- Vamos a afrontar el choque como cualquier otro. Es una final. Un partido. En un momento como este no puedes pensar en qué ventaja tienes porque los otros equipos nos han enseñado que sería un error. ¿Estamos felices con los siete puntos? Sí. Estamos en Grecia con la intención de ganar. Ahora bien, si falta un minuto para el final y vemos que la ventaja que traemos importa... pues iremos pensando. Pero de entrada vamos a salir a ganar.

- ¿Se ha imaginado levantando el título?

- Primero quiero hacer el trabajo y luego ya pensaré en ello.

- ¿Qué significaría para usted proclamarse campeón?

- Sería muy guay. Nunca he sido campeón. Es algo que recordaría toda mi vida y de lo que estaría muy orgulloso. Estar con los compañeros, con el club, después de ganar el título, sería algo... (resopla). Pero antes que nada hay que jugar el partido contra un rival muy difícil. Tenemos que ir a por ellos con todo.

- ¿Es el partido más importante de su carrera?

- Es uno de los más importantes, al cien por cien. Hay diferentes tipos de partidos y resulta difícil comparar. Pero sin duda es uno de los más importantes de mi carrera hasta ahora.

En este momento, Rabaseda interrumpe la entrevista. «¿Pero cuántas finales has jugado tú?». «Ninguna. Gracias, Xavi», le responde el islandés. «Entonces es el más importante», le replica el capitán. «Vale, sí, al cien por cien», admite Hlinason.

- Un mensaje para Bilbao, Bizkaia y afición.

- Seguid empujándonos. Sabemos que va a ser difícil, pero somos conscientes de que os tenemos ahí. Estaréis con nosotros en el campo, en casa, y nosotros intentaremos demostrar lo que es el Bilbao Basket.