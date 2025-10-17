El reto de ganar fuera de casa diez meses después

Robert Basic Bilbao Viernes, 17 de octubre 2025, 00:47 Comenta Compartir

El Surne viajará este sábado a Badalona, donde el domingo se enfrentará al Joventut en el marco de la tercera jornada de la Liga Endesa (12 horas). Será una nueva oportunidad para los hombres de negro de volver a saborear las mieles del triunfo lejos de Miribilla, donde se concentra el principal y casi exclusivo grueso de victorias en la competición doméstica. Ganar en cancha ajena es una misión complicada para todos los mortales de la ACB –están en otra dimensión Real Madrid, Barcelona, Unicaja y Valencia–, aunque en el caso del Bilbao Basket es especialmente acusada. Lleva sin hacerlo desde hace diez meses y necesita mejorar sus prestaciones como visitante para tener una vida más fácil y equilibrar su hoja de resultados.

La última vez que los bilbaínos salieron victoriosos a domicilio en la ACB fue el 28 de diciembre de 2024, cuando arrollaron al Leyma en el Coliseum A Coruña (79-100). Aquel día entró en trance Rubén Domínguez, ahora en Estados Unidos, con la friolera de 35 puntos. Y no solo eso, sino que batió el récord de anotación de los hombres de negro en la Liga Endesa. Lo hizo gracias a un sideral ocho de diez en triples –el club también fijó su nueva plusmarca en la competición con 20 intentos convertidos–, un cinco de ocho en tiros de dos y un uno de uno desde la línea de castigo. A partir de ahí, el Surne no ha vuelto a ganar fuera de casa:11 salidas saldadas con otras tantas derrotas.

Lo han intentado por activa y por pasiva los muchachos de Jaume Ponsarnau, pero por un motivo u otro no han logrado sumar lejos de casa. Más allá de las canchas casi prohibidas como las del Tenerife, Unicaja, Barcelona, Valencia y Real Madrid, entre otras, tampoco han rascado nada en las del Breogán y del Manresa. Al Bilbao Basket le cuesta un mundo ganar a domicilio y ahora está ante una nueva oportunidad de hacerlo en la pista de un Joventut que ha abierto la temporada con dos triunfos en la ACB. Cazar a la 'Penya' en su feudo reforzaría a los vizcaínos en este inicio de curso y acabaría con una racha negativa que dura en el tiempo. Además del componente deportivo, fundamental, también hay algo de bloqueo mental a la hora de plantarse en pabellones ajenos y caer con regularidad. Cambian jugadores y plantillas, pero raras veces los desenlaces fuera del Bilbao Arena. Y no es algo reciente ni exclusivo de la última temporada.

87 visitas, 16 victorias

Si se echa un vistazo a las cinco campañas anteriores completas, desde el ejercicio 2020-2021, los hombres de negro solo han ganado 16 de los 86 partidos disputados como visitantes (18,6%). A ellos habría que sumar también la derrota en Málaga correspondiente al curso actual. El peor año fue el pasado, cuando apenas se lograron dos triunfos. Además del Leyma en La Coruña, el Surne se impuso también al Granada. Curiosamente, estos dos clubes acabaron descendiendo aunque los nazaríes conservaron la categoría en los despachos por los problemas económicos del Betis. En las dos temporadas anteriores (2023-2024 y 2022-2023), el equipo sacó tres victorias a domicilio en cada una de ellas. En la 2021-2022 fueron cuatro, al igual que en la 2020-2021, en la que se disputó un choque más por el mayor número de conjuntos en la ACB. Rendimiento insuficiente compensado con un muy buen balance en Miribilla.

El equipo sacó nueve triunfos en casa el año pasado, diez en el anterior, 11 en 2023, 12 en 2022 y, eso sí, apenas seis al término del ejercicio 2020-2021, con aquella salvación milagrosa en la última jornada contra el Joventut en un Miribilla vacío por la pandemia. El desequilibrio entre los rendimientos como local y visitante es acusado, por lo que una leve mejoría a domicilio permitiría al Surne vivir alejado de los bajos fondos y fijar su mirada en puestos más nobles. Ganar cinco choques fuera del Bilbao Arena daría a los hombres de negro impulso suficiente como para moverse en la zona media de la tabla, objetivo al que aspira. Así que la visita al Palau Municipal D´Esports de Badalona, exigente por la entidad del rival, vuelve a ser una ocasión de poner el contador a cero y abrir un nuevo capítulo.

La deuda pendiente que quiere cobrar el Surne en Badalona El domingo se cumplirán 699 días desde uno de los momentos más indigestos en la historia reciente del Surne. ¿Qué ocurrió el 19 de noviembre de 2023 en el Palau Municipal D´Esports de Badalona? El Bilbao Basket perdió un partido que ganaba de siete a falta de 56 segundos para la conclusión del choque (69-76). La manera en la que lo hizo lo convirtió además en doblemente doloroso, por cómo iba el duelo y por cómo acabó. Los hombres de negro fueron por delante más de 30 minutos por los apenas cuatro de la 'Penya', que encontró petróleo donde había roca. De hecho, lo tenía todo controlado y en la mano cuando el viento cambió de dirección y le tumbó sobre el parqué del Olímpico. Un triple del ahora madridista Andrés Feliz desde los 20,98 metros, distancia calculada por la ACB, dinamitó a un equipo que había hecho todo para ganar. De ahí que el Bilbao Basket quiera cobrar la deuda pendiente, regalarse por fin un triunfo a domicilio y sacarse sobre todo la espina de Feliz. Lo intentó sin éxito en mayo, 531 días después de la estocada, y volverá a hacerlo de nuevo en el Olímpico. Los vizcaínos iban siete arriba cuando Killeya-Jones hizo una falta sobre Feliz. Quedaban 56 segundos para el final. El dominicano convirtió los dos tiros libres. A poco más de medio minuto para la conclusión (0'37), Adam Smith erró un lanzamiento de dos. El Joventut se hizo con el balón y Thomas puso el 73-76 con 25 segundos por jugarse. El Surne se fue a la línea de castigo, concretamente Renfroe, quien metió solo uno (73-77). Restaban 22 segundos. Entonces Thomas enchufó un triplazo (76-77). Faltaban 12 segundos. Kullamae se puso en los 4'60 y metió uno de los dos tiros libres (76-78). 12 segundos. Pau Ribas empató con 4,6 por disputarse (78-78). La pizarra de Jaume Ponsarnau resultó perfecta. Kullamae recibió solo, pero su lanzamiento se quedó corto. Feliz capturó la bola y desde los 20,98 metros y sobre la bocina ejecutó al Surne (81-78). Aquello dolió en el alma y aún escuece. Otro motivo para que el Bilbao Basket cobre la deuda pendiente del Joventut.