Foto de familia tomada este miércoles en el Arenal. Yvonne Iturgaiz

La renovación del patrocinio por cinco años alumbra al Surne Bilbao

Nuevo nombre ·

La franquicia de Miribilla prescinde de su apellido para reforzar la nueva marca y consolidar una alianza fundamental con la compañía de seguros que se extiende hasta 2031

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El Bilbao Basket y el Surne han escenificado este miércoles la renovación de su alianza hasta 2031. El club y la compañía aseguradora caminarán juntos « ... al menos» otros cinco años, una unión que se consolida además bajo el paraguas de una nueva denominación bautizada como Surne Bilbao. La franquicia de Miribilla prescinde de esta manera de su apellido para reforzar la imagen de la recién creada marca, que a partir de este momento definirá a los hombres de negro. Será el nombre oficial con el que la entidad vizcaína competirá en la Liga Endesa y también en la FIBA Europe Cup. La extensión del acuerdo -el anterior se rubricó en 2021 y expiraba al término de la presente temporada- se produce en un año en el que la empresa celebra su 120 aniversario mientras que la institución bilbaína celebra su primer cuarto de siglo de existencia.

