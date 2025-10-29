De récord en récord por Europa El Surne Bilbao Basket firma la mayor anotación de su historia una semana después de lograr su victoria más abultada en la Brno

El Surne Bilbao Basket está viviendo está recuperado del tropiezo en casa ante el Peristeri y vive un idilio con la FIBA Europe Cup. Apenas siete días después de lograr la mayor victoria de su historia (51-105 ante el Brno, en la República Checa), el conjunto de Jaume Ponsarnau volvió a hacer historia en Tbilisi. Esta vez no por la diferencia, sino por los puntos: 113, la cifra más alta jamás conseguida por el club bilbaíno en un partido oficial.

El triunfo ante el Kutaisi georgiano (62-113) sirve para ampliar la racha positiva del equipo, que atraviesa su mejor momento de la temporada. El Surne no había alcanzado nunca una anotación tan alta, ni siquiera en sus etapas más brillantes en ACB o Eurocup. El anterior récord absoluto databa de la temporada 2012-13, cuando los hombres de negro perdieron 113-111 ante el Valencia Basket. En Europa, la marca más alta hasta hoy eran los 106 puntos ante Caledonia Gladiators, en un encuentro que también ostentaba hasta la semana pasada el título de la victoria más amplia en la historia del club (106-58).

En la capital georgiana, el equipo bilbaíno fue una apisonadora de principio a fin. Los parciales hablan por sí solos: 31, 30, 24 y 28 puntos en cada cuarto. Una regularidad ofensiva que evidencia la enorme superioridad del conjunto vizcaíno, que jugó con ritmo, confianza y alegría frente al rival más débil del grupo.

Justin Jaworski, que venía de realizar una actuación estelar en la anotación ante en MoraBanc Andorra, siendo nombrado mejor jugador del partido, volvió a ser el faro ofensivo del Surne, con 21 puntos y 4/8 en triples (50% de acierto). Le acompañaron Aleix Font y Tryggvi Hlinason, ambos con 16 puntos, en un partido en que el acierto exterior y la circulación de balón fueron constantes.

El partido sirvió también para que Ponsarnau probara variantes y repartiera minutos entre los menos habituales. Font firmó su mejor encuentro de la temporada (16 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias), mientras que Petrasek, que había comenzado el curso lejos del nivel esperado, dio señales de recuperación con 12 puntos 3 rebotes y una asistencia. En total, entre Jaworski, Font y Hlinason, anotaron 53 puntos para los hombres de negro, lo que supone el 47% de los puntos encestados por el equipo. Es decir, estos tres jugadores solos habrían liderado la ofensiva del equipo hasta el punto de casi igualar los puntos anotados por el resto de la plantilla. También destacó el joven Bagayoko, que sumó 4 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, mostrándose suelto y participativo.

Noche de estreno

El duelo, además, dejó un motivo para el recuerdo en clave vizcaína. El debut de Kepa de Castro, jugador bilbaíno de 21 años, del conjunto U22, que aprovechó los minutos finales para anotar un triple, capturar un rebote y repartir una asistencia. También Bingen Errasti, otro de los jóvenes de la cantera, de tan sólo 18 años, disfrutó de minutos valiosos a lo largo del encuentro y firmó dos rebotes. En los últimos minutos, a pesar de la participación de jugadores que no suelen gozar de mucho tiempo en cancha, la diferencia entre equipos continuó siendo evidente, lo que refleja buenas noticias para e técnico: los poco habituales van cogiendo forma y aprovechan las oportunidades.

Más allá del marcador, en Tbilisi se mostró un baloncesto coral y una declaración de un equipo que no se conforma. En vez de bajar dos revoluciones en el segundo tiempo teniendo en cuenta la abultada ventaja, los jugadores buscaban aumentar sus estadísticas y la ventaja en el marcador. La prueba más clara se vio en Jaowrski, que intentab encontrar canasta prácticamente en cada ocasión que le llegaba la pelota.

En apenas dos jornadas europeas, el Surne ha batido dos récords históricos: la victoria más amplia y la anotación más alta de su historia. En otras palabras, en apenas ocho días los hombres de negro han obtenido marcas que no habían conseguido en décadas.

Ponsarnau lo tenía claro antes del viaje. El partido ante el Kutaisi era una oportunidad para crecer, probar y reforzar la confianza de la plantilla. La respuesta fue rotunda. El Surne Bilbao Basket sigue dejando huella en Europa, rompiendo sus propios límites y sumando récord tras récord. Su próximo desafío será en la ACB, este fin de semana en Manresa, donde buscará prolongar este momento dulce y demostrar que su gran estado de forma no se limita al continente.