El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hlinason y Lazarevic se fajan en la pintura blanca con Tavares. EFE

Real Madrid 82-70 Surne Bilbao Basket

Brillantes hasta que duró la gasolina

Jornada 7 ·

El Surne completa tres cuartos de postín, en defensa y ataque, pero el fondo de armario del Real Madrid evita el milagro bilbaíno (82-70)

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

Hasta que el depósito se vació de gasolina y se encendió el piloto rojo, que tardó media hora larga en parpadear, el Surne consiguió que ... las caras de los jugadores del Real Madrid y de su entrenador fueran más blancas que el color de sus camisetas. Porque los hombres de negro plantearon este domingo una magnífica partida de ajedrez en el Movistar Arena, donde jugaron con las pinturas de guerra, defendieron con el alma y todo lo que tenían a mano, atacaron con el corazón y el acierto y sujetaron al gigante hasta el último cuarto, en el que quedaban gotas de energía en su batería de buscadores de milagros. Con unos fantásticos Pantzar y Hlinason, el Bilbao Basket exigió un mundo a los blancos, quienes se agarraron a su interminable fondo de armario para sobrevivir. Los vizcaínos perdieron pero ganaron en sensación de equipo, cada vez más maduro y hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  4. 4

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  5. 5

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  6. 6

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  9. 9 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Brillantes hasta que duró la gasolina

Brillantes hasta que duró la gasolina