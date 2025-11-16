Brillantes hasta que duró la gasolina

Hasta que el depósito se vació de gasolina y se encendió el piloto rojo, que tardó media hora larga en parpadear, el Surne consiguió que ... las caras de los jugadores del Real Madrid y de su entrenador fueran más blancas que el color de sus camisetas. Porque los hombres de negro plantearon este domingo una magnífica partida de ajedrez en el Movistar Arena, donde jugaron con las pinturas de guerra, defendieron con el alma y todo lo que tenían a mano, atacaron con el corazón y el acierto y sujetaron al gigante hasta el último cuarto, en el que quedaban gotas de energía en su batería de buscadores de milagros. Con unos fantásticos Pantzar y Hlinason, el Bilbao Basket exigió un mundo a los blancos, quienes se agarraron a su interminable fondo de armario para sobrevivir. Los vizcaínos perdieron pero ganaron en sensación de equipo, cada vez más maduro y hecho.

Real Madrid Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER D. Kramer 11:35 4 4 1/4 1/2 2 1 A. Abalde 20:13 6 7 3/3 0/4 5 2 2/ F. Campazzo 21:57 8 10 2/6 4/4 2 4 2 2/2 C. Okeke 15:00 2 0/1 0/2 3 2 1 2 1/1 G. Procida 06:59 -1 0/1 1 1 1 /1 M. Hezonja 19:06 15 19 4/7 0/3 7/8 5 3/1 T. Maledon 23:50 17 23 3/7 11/11 2 1 2 3 1/1 I. Almansa G. Deck 25:00 6 2/3 0/5 2/3 1 3 /1 U. Garuba 15:24 9 15 2/5 1/1 2/2 5 1 1 2 W. Tavares 24:36 7 13 3/5 1/3 4 4 3 1/ S. Llull 16:20 10 8 2/4 2/5 1 2 1 Equipo 1 1/ Total 200 82 101 21/41 4/25 28/33 30 9 11 20 11/7 Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Normantas 19:12 6 1 0/2 1/3 3/5 3 2 /1 H. Frey 20:06 7 7 1/2 1/2 2/2 1 5 4 /2 J. Jaworski 19:15 9 -4 3/8 1/5 3 3 /5 M. Krampelj 17:13 4 5 2/3 0/1 3 3 A. Zecevic B. Bagayoko 05:54 -5 0/1 1 4 /2 L. Petrasek 22:47 5 5 1/2 1/2 2 2 2 M. Pantzar 23:16 14 16 3/8 1/1 5/6 7 2 1 /4 A. Sylla 05:40 2 4 1/1 2 1 2 /1 A. Font 09:58 6 4 2/4 2 2 T. Hlinason 28:26 8 15 3/6 2/5 6 2 3 2 1/3 S. Lazarevic 28:13 9 8 3/7 1/3 4 1 3 3 1/ Equipo 3 2 2 /1 Total 200 70 59 17/40 8/21 12/18 35 7 15 28 2/19

Decía un hombre de negro en 'petit comité' que jugar contra el Real Madrid en el Movistar Arena es un momento inspirador y alejado de cuadros de ansiedad. «Es fácil afrontarlo», comentaba en referencia a la ausencia de presión a la hora de medirse al gigante blanco lejos de casa. Nada tiene que ver esta actitud con la dejación de funciones, sino con la mentalidad de ir a por todas sin el miedo a las consecuencias. Y lo hicieron con todo lo que tenían. El Surne no era ajeno a que los 'merengues' llevaban 20 meses sin perder en su cancha en la Liga Endesa, 34 duelos seguidos resueltos con victoria que constituyen el récord absoluto en la ACB. Ya son 35 y quién sabe cuándo y quién parará la racha, algo que intentaron los de Ponsarnau pero al final sus armas no alcanzaron para terminar de dinamitar el búnker de los de Scariolo. Porque a pesar de la baja de Darrun Hilliard, quien se fracturó la nariz en el entrenamiento del viernes, los vizcaínos se fueron al descanso cuatro arriba (39-43) y estaban a cuatro a falta de 4'45 para el final del choque (72-68).

El Madrid estaba sin Feliz, Lyles y Len –decisión de Scariolo–, pero su arsenal es tan amplio que podría desfilar durante horas por el Paseo de la Castellana. El Bilbao Basket saltó a la cancha con la lección aprendida, apegado a su hoja de ruta marcada por una defensa modélica, mucho físico y un gasto en faltas superior a la inversión militar de Estados Unidos. Acabó con nueve en el primer cuarto, además de grapar a su hoja de servicios siete pérdidas, que se dispararon hasta las 19 finales. Los blancos vivían de la inspiración de Mario Hezonja y Theo Maledon, quienes permitieron a los 'merengues' cerrar el período inicial siete arriba (23-16). En cambio, el baloncesto del Surne era más coral, con un magnífico Pantzar y un Lazarevic extraordinario en las labores de contención y también activo en ataque.

Baja de última hora Darrun Hilliard se fracturó la nariz en el entrenamiento del viernes y no pudo jugar en Madrid

Con dos triples de Llull, el Madrid se fue 11 arriba y quien más quien menos creía que el partido estaba a punto de romperse (29-18). Pero lejos de acusar el golpe, el Bilbao Basket se vino arriba con un parcial de 0-9 firmado entre Pantzar, Jaworski y Petrasek. Todo ello a raíz de un 'challenge' solicitado por Scariolo para desactivar la acción de tiro del base sueco del Surne. Pues bien, los árbitros le dieron la razón pero sancionaron la acción con una antideportiva de Procida. ¿Traducción? El escandinavo se fue a la línea de castigo, no perdonó y luego añadió otra canasta de dos con una bandeja. Los hombres de negro dominaban la pintura con un fantástico Hlinason –ocho rebotes y muchos tiros cambiados–, iban con un 42% en triples y defendían fuerte.

Fieles a la hoja de ruta

Pantzar lideraba la rebelión del modesto, con todo el mundo alistado para la búsqueda del milagro. Krampelj imponía su físico, al igual que Lazarevic, y dos triples de Frey y Normantas –este último sobre la bocina– mandaron a los vizcaínos al descanso con un reconfortante 39-43. La cuestión era saber hasta dónde le duraría la gasolina al equipo, limitado de recursos y aplicado al extremo en el parqué madrileño, con el depósito exprimido al extremo. El equipo acusaba la rotación en la pintura, donde ni Bagayoko ni Sylla conseguían dar lo que daba Hlinason.

Cansancio Del 50-58 a falta de 3'39 para el final del tercer cuarto se pasó a un parcial de 32-12 y el 82-70

El Bilbao Basket siguió con el mono de trabajo puesto tras el paso por los vestuarios. No varió ni un ápice su hoja de ruta. Krampelj y Frey se cargaron con tres faltas, así que Font asomó la patita con dos triples y dio la máxima ventaja al equipo; ccho arriba (50-58), con el Madrid sobreviviendo gracias a los tiros libres. Tanto es así que el 34% de los puntos blancos llegaron desde la línea de castigo. Al final dispusieron de 33 por los 18 del Surne. Fue justo ahí, con ese colchón de ocho, donde se acabó la energía, las ideas y la gasolina al Surne. No la actitud, intachable, sino los recursos que se fueron gastando. De aquel 50-58 a falta de 3'39 para el último período, se pasó a la derrota de 82-70, es decir, un parcial de 32-12.

En el último cuarto aparecieron Garuba y Abalde, más allá de un gran Maledón, para romper la resistencia visitante. El Surne se puso a cuatro a falta de 4'45 (72-68), pero no le dio para más. Solo ocho puntos en el cuarto final terminaron con el sueño de un equipo valiente y bravo.