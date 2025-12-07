Otra prueba de estrés en Miribilla

Robert Basic Bilbao Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Acaban de cerrarse las ventanas FIBA y este domingo se abren las puertas de Miribilla (18 horas) para acoger un partido del que saltarán chispas, fruto del choque entre el Surne Bilbao y el Dreamland Gran Canaria del extécnico de los hombres de negro Jaka Lakovic. Los vizcaínos vuelven a jugar en casa, donde se mantienen invictos en lo que va de ACB, con la firme intención de dar continuidad a una racha que alimenta su casillero de victorias. No será sencillo imponerse a un bloque construido con la mirada puesta en el play-off, la Copa y la Basketball Champions League (BCL), donde los isleños están en modo apisonadora con el pleno de triunfos –cinco–. Les está costando más en el campeonato doméstico, cuestión de adaptación y de encaje de piezas, justo lo que pretenden aprovechar los vizcaínos para hacerse fuertes en su feudo y mantener intacta la fortaleza que les protege.

Porque los dos equipos vienen con el idéntico balance de tres victorias y cinco derrotas. El Surne Bilbao se siente poderoso en Miribilla, donde se ha impuesto a Burgos, Andorra y Zaragoza, mientras que los isleños cayeron ante Real Madrid, Unicaja, Girona, Joventut y Barça y ganaron a Manresa, MoraBanc y Breogán. El partido tiene mucha importancia porque permitirá al vencedor mirar hacia arriba y poner más tierra de por medio con la zona baja. Efectivamente, esto último no va con los canarios pero sí con los vizcaínos, comprometidos con la exploración de terrenos más nobles y alejados de la quema. De ahí que imponerse al Dreamland significaría armarse de moral, reforzar los cimientos de su baloncesto y creer en objetivos hasta ahora impensables.

Todos sanos

Lo más importante es que Jaume Ponsarnau tiene disponible a toda su plantilla. El entrenador del Surne Bilbao ha podido trabajar con relativa calma y bastantes efectivos en las ventanas FIBA, que vieron partir y regresar sanos a Pantzar, Frey, Krampelj y Hlinason. También salió bien parado el Gran Canaria, sin bajas, aunque en su caso fueron hasta ocho los jugadores que compitieron con sus respectivas selecciones. Endurecer el partido, meter el ritmo alto y mucho físico debería ser la receta de los hombres de negro para llevar al límite a los isleños y buscar su punto de cansancio hasta romperlos; sin olvidar la importancia del acierto de gente tan importante como Jaworski, Frey y Hilliard, entre otros. Los antecedentes más inmediatos invitan al optimismo porque la franquicia de Miribilla se ha impuesto al Dreamland en los últimos cuatro choques en el Bilbao Arena.

Como es lógico, Ponsarnau apeló a la energía de la grada para alimentar el motor del equipo en los momentos de dificultad. «En casa es siempre donde todo el mundo está mejor; nosotros también. Debemos ganarnos el apoyo del público. Es un momento para identificar cosas importantes que nos puedan favorecer. Estamos ante un baloncesto de rachas y es importante aprovechar las buenas, y en las malas hay que estar juntos. Casi siempre hay tiempo para revertir situaciones. Todos juntos podemos ser más competitivos», comentó el técnico en referencia a la plantilla y su simbiosis con la marea negra.

El triunfo daría tranquilidad y presencia de ánimo a los bilbaínos, convencidos de que con su gente pueden volar bajo el techo de Miribilla. Y este domingo es el día.