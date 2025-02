Malcolm Cazalon solo piensa en ganar el «mayor número de partidos posibles» con el Bilbao Basket; «cuando me llamaron no me lo pensé dos veces»

Robert Basic Bilbao Jueves, 20 de febrero 2025, 11:30

Malcolm Cazalon (Roanne, Francia, 23 años) acabó el contrato con el Estrasburgo el lunes y el martes estaba en la capital vizcaína, listo para pasar ... el reconocimento médico -todo fue perfecto- y ponerse a las órdenes de Jaume Ponsarnau. «La ACB es la mejor liga de Europa. Cuando me llamó el Bilbao Basket no me lo pensé dos veces. Quiero aprovechar esta oportunidad y ayudar al equipo a ganar el mayor número de partidos posible», ha comentado este jueves el escolta-alero francés durante su acto de presentación, en el que estuvo acompañado por Rafa Pueyo. «Puede desenvolverse en los puestos de dos y de tres, es atlético y un buen lanzador de triples», le definió el director deportivo de los hombres de negro. A él le da igual donde le pongan mientras le permitan buscar el aro rival con asiduidad. «¿Presión por meter puntos? Me encanta. Soy anotador», expuso el galo, quien ya lleva dos sesiones en Artxanda.

Tiene muy buena pinta Cazalon, un talento precoz que pese a su corta edad acumula experiencias en su país, Bélgica, Serbia y Estados Unidos, donde llegó a debutar en la NBA con Detroit e hizo muy buenos números en la G League (liga de desarrollo). Con su 1'98, importante envergadura y físico privilegiado, el galo debe ser la pieza que le falta al Surne para asegurar el suelo que pisa en la ACB. «Todo el mundo me decía lo bueno que era el Bilbao Basket, que era una gran oportunidad». Y aquí está, con contrato hasta el final de temporada y dispuesto a comerse el mundo. «No descartamos que siga», apostilló Pueyo cuando se le preguntó por la posibilidad de extender el contrato en el caso de que el rendimiento del dos-tres resulte satisfactorio. «Soy atlético, buen tirador, juego al contraataque, también en defensa y tengo visión de juego», se describió Cazalon al ser requerido para trazar su propio retrato robot. Le da igual en qué posición que le pongan, menos de base, donde se siente menos efectivo. En cuanto al resto, lo que le pidan. «Desde que soy profesional -lleva siéndolo seis años- he jugado en varios puestos. Me encuentro cómodo en todos. ¿Dos o tres? Me da igual, no me importa», comentó convencido, apegado a su discurso de que viene para anotar y echar una mano al Bilbao Basket en todas las facetas posibles. «Soy anotador -remarcó- y el equipo lo necesita. Me encuentro a gusto en este papel». Cazalon está con ganas de probarse en la ACB y de medir su talento ante los rivales de la «Euroliga», con dos jugadores en su radar: Kevin Punter y su compatriota Luwawu-Cabarrot. Se trata de dos hombres a los que le encantrá enfrentarse. Tiene morro fino y confianza. «Estaré listo» Cazalon sabe que está en un escaparta inmejorable para dar un paso adelante, dinamizar su carrera y optar a cotas altas. «Solo pienso en ayudar a que el equipo gane todos los partidos posibles, pero claro que me gustaría ganarme otra oportununidad para volver a la NBA», manifestó ambicioso. Entiende el proceso de adaptación al Surne como un trámite porque, según recordó, «he jugado en Serbia, Francia y Estados Unidos y siempre he encajado bien en los clubes. Estoy convencido de que aquí también estaré listo», dijo sobre los próximos compromisos de los hombres de negro en la Liga Endesa y la FIBA Europe Cup. El Surne quiere asfaltar el camino hacia la salvación cuanto antes y de paso intentar meterse en las semifinaes del torneo continental. Para ello ha traído al francés, con más hambre que una manada de lobos. Son tres meses lo que tiene por delante y le parece «mucho tiempo. Quiero mostrar lo que puedo hacer y ganar. Estoy preparado», afirmó Cazalon, quien ya trabaja junto a Rubén Domínguez, Zoran Dragic, Xavi Rabaseda, Tomasz Gielo y Bassala Bagayoko. En breve se incorporarán los internaconales y el cuadro será completo. Él es la última pieza de un puzle que debe quedar completo con la llegada del anotador francés. El Girona ya está en el radar, un partido clave en la pelea por la supervivencia. Será el 2 de marzo en Miribilla (12.30 horas), donde el galo se presentará en sociedad y ante la marea negra.

