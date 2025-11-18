Ponsarnau: «Tenemos más talento y más recursos que el año pasado»

«El partido se tiene que jugar al 100%». El Surne Bilbao Basket afronta mañana miércoles frente al Kutaisi la última jornada de la fase ... de liga de la FIBA Europe Cup, con la clasificación para la siguiente ronda prácticamente asegurada, lo que sobre el papel convierte el choque en un trámite. Jaume Ponsarnau no quiere ver esa palabra ni de lejos en el vestuario. Quiere evitar cualquier tipo de relajación pese a que el partido «tiene unas connotaciones que nos pueden llevar a eso».

El técnico compareció este martes en el polideportivo de Artxanda y confirmó las ausencias que arrastra el equipo. La más sensible, Darrun Hilliard, que sufrió «una fractura en un entrenamiento, un golpe fortuito y desafortunado». No estará disponible mañana, aunque el club trabaja para que llegue al siguiente compromiso. «El plan es que juegue y entrene con protección», explicó. A ello se suman las molestias de Martin Krampelj, inmerso todavía en su proceso de recuperación.

El Surne conocerá mañana a sus contrincantes en la siguiente fase de la competición continental, pero Ponsarnau evita cualquier distracción: «Antes me motivaba mucho ver los posibles rivales, pero vi que me hacía perder tiempo. Ahora estoy centrado en este partido. No miramos nada del futuro, solo lo inmediato».

Pasos adelante

La derrota del domingo ante el Real Madrid pesa, pero deja lecturas positivas: «No me gusta haber perdido, estuvimos ahí y tuvimos la oportunidad», confesó el técnico. Aun así, destacó que el equipo sigue dando pasos adelante: «Justin ya encadena varios partidos de buena conexión, y estoy contento con los bases».

Ponsarnau subrayó que el equipo tiene más recursos que en la pasada campaña: «Tenemos más talento y más recursos que el año pasado. Creo que podemos hacerlo mejor especialmente en ACB. El año pasado éramos un equipo agarrado, difícil que ganara más de diez partidos; este año es diferente».

El domingo espera un duelo especial: el derbi ante Baskonia. Sin embargo, el técnico no quiere que el equipo se pierda en lo que viene después. «Sabemos lo especial que es ese partido», admitió. «Pero quiero las mentes para mañana, no queremos ningún susto. Baskonia es un equipo diferente a todos los de la liga y ganarle es muy difícil». Para Ponsarnau, cada choque es un eslabón más en la preparación continua: «Cada partido es un buen entrenamiento para el siguiente. Así lo pienso del partido de mañana, del del Baskonia y del siguiente».