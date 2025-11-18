El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
«Tenemos más talento y más recursos que el año pasado» EC

Ponsarnau: «Tenemos más talento y más recursos que el año pasado»

El entrenador del Bilbao Basket pide evitar la relajación en el último partido de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup ante el Kutaisi pese a tener la clasificación prácticamente asegurada

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

«El partido se tiene que jugar al 100%». El Surne Bilbao Basket afronta mañana miércoles frente al Kutaisi la última jornada de la fase ... de liga de la FIBA Europe Cup, con la clasificación para la siguiente ronda prácticamente asegurada, lo que sobre el papel convierte el choque en un trámite. Jaume Ponsarnau no quiere ver esa palabra ni de lejos en el vestuario. Quiere evitar cualquier tipo de relajación pese a que el partido «tiene unas connotaciones que nos pueden llevar a eso».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  4. 4

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  6. 6 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  7. 7

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  8. 8 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  9. 9

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ponsarnau: «Tenemos más talento y más recursos que el año pasado»

Ponsarnau: «Tenemos más talento y más recursos que el año pasado»