Directo Un camión hace la tijera y provoca fuertes retenciones en el Txorierri sentido Barakaldo
Ponsarnau, en uno de los partidos en Miribilla. E. C.

Ponsarnau pide a sus jugadores trasladar a la ACB el espíritu de Atenas

El Surne recibe este domingo al Zaragoza, un rival muy peligroso que cuenta con dos de los cinco mejores anotadores de la Liga Endesa

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Jaume Ponsarnau espera que los hombres de negro sigan este domingo, en la sexta jornada liguera ante el Casademont Zaragoza (Miribilla, 18 horas), por la ... misma senda tomada el miércoles en Atenas. «Vamos creciendo y mejorando. Contra el Peristeri hicimos el partido más sólido de la temporada. Vivimos de la inspiración y supimos adaptarnos a sus individualidades. El equipo respondió. Antes no manteníamos el foco y cometíamos errores. Es una prueba de que nos faltaba tiempo y ahora el tiempo nos va ayudando para bien, pero falta mucho por mejorar», destacó el técnico catalán en la rueda de prensa celebrada en Artxanda antes del entrenamiento, para el que tenía disponible a toda su plantilla. «Tuvimos algún problema físico con Luke –Petrasek– y fue el descarte en Grecia. Stefan –Lazarevic– también ha arrastrado molestias. Ha sido un periplo de viajes duro y en lo físico se tiene que notar», entendió Ponsarnau.

Te puede interesar

