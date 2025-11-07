Ponsarnau pide a sus jugadores trasladar a la ACB el espíritu de Atenas

Jaume Ponsarnau espera que los hombres de negro sigan este domingo, en la sexta jornada liguera ante el Casademont Zaragoza (Miribilla, 18 horas), por la ... misma senda tomada el miércoles en Atenas. «Vamos creciendo y mejorando. Contra el Peristeri hicimos el partido más sólido de la temporada. Vivimos de la inspiración y supimos adaptarnos a sus individualidades. El equipo respondió. Antes no manteníamos el foco y cometíamos errores. Es una prueba de que nos faltaba tiempo y ahora el tiempo nos va ayudando para bien, pero falta mucho por mejorar», destacó el técnico catalán en la rueda de prensa celebrada en Artxanda antes del entrenamiento, para el que tenía disponible a toda su plantilla. «Tuvimos algún problema físico con Luke –Petrasek– y fue el descarte en Grecia. Stefan –Lazarevic– también ha arrastrado molestias. Ha sido un periplo de viajes duro y en lo físico se tiene que notar», entendió Ponsarnau.

Tanto Surne como Zaragoza tienen un balance de dos victorias y tres derrotas. El Bilbao Basket encajó en la última jornada una dolorosa derrota en Manresa por dos puntos (79-77) y el Zaragoza cedió en su pista ante el Real Madrid (83-95). Antes había ganado en Burgos (89-102) y su otro triunfo fue como local ante el Baskonia (107-88). Luego se lo puso difícil al Joventut tras perder por solo tres puntos en una cancha en la que el Surne naufragó.

A Ponsarnau le gustaría trasladar al campeonato doméstico la actuación de Atenas. «Con el máximo respeto al Peristeri, el Zaragoza es otro equipazo y está jugando muy bien en ataque, encontrando virtudes e inspiración. Dos de sus jugadores están entre los cinco mejores anotadores de la Liga (Santi Yusta el primero y Bell-Haynes el quinto). Es un equipo con punto fácil y se buscan muy adecuadamente», advirtió. Y personalizó en el madrileño Yusta. «El Europeo le vino muy bien. Era un jugador importante, le dio estima y las expectativas que ha habido en un jugador como él han florecido. Tiene talento, físico, mentalidad y es difícil de defender, especialmente en rachas. Y ahora está en racha. Va a requerir nuestra atención», valoró sobre el internacional español, que atesora 19,6 puntos de media en las cinco jornadas disputadas.

Dos prórrogas

La última visita del equipo aragonés a Miribilla fue el 18 de mayo de este año en un emocionante encuentro que necesitó dos prórrogas para decidirse. Se impuso al final el Zaragoza por 104-111. El balance de sus enfrentamientos en la ACB es muy parejo con 15 victorias bilbaínas y 14 de los ahora entrenados por Jesús Ramírez. «Nuestro objetivo es defenderles bien para que se encuentren incómodos y sus virtudes, talentos y potencialidades sean menores. Aunque a veces la manta es corta y pueden encontrar otras virtudes. El rival es muy bueno y está en alto nivel de confianza», avisó Ponsarnau sobre un Zaragoza peligroso.