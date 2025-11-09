Ponsarnau: «El equipo ha entendido la importancia del esfuerzo» Jaume Ponsarnau destaca el compromiso colectivo del Surne y la solidez defensiva del grupo, pero pide mantener la alerta

En el día que alcanzó su victoria número 200 en la ACB, Jaume Ponsarnau compareció con la calma que lo caracteriza, satisfecho por el rendimiento del Surne Bilbao Basket pero también con la mirada puesta en lo que aún queda por construir. No hubo épica en su tono, pero sí reconocimiento hacia un grupo que «ha entendido el esfuerzo» para firmar uno de los partidos más completos de la temporada.

«Hemos intentado hacer las cosas bien y creo que lo hemos hecho», apuntó el técnico del Surne, al tiempo que recordaba el desgaste que supone compaginar la ACB y la competición europea con viajes y partidos intensos. «Ya hemos visto esta jornada que los equipos que juegan en Europa y después fuera de casa sufren. Nosotros, pese a perder algunos balones al principio, nos mantuvimos dentro de la propuesta».

Para Ponsarnau, la clave estuvo en la solidez defensiva y en la capacidad del equipo para corregir fallos sin perder energía ni ambición: «Cometimos errores que debemos mejorar. Queríamos correr siempre, incluso cuando no tocaba. Pero hemos completado un gran partido gracias al compromiso y al esfuerzo de todos. Hemos encontrado éxito, calidad en el juego y una defensa muy buena, y eso nos ha ayudado mucho».

Uno de los nombres propios del encuentro fue Hilliard, quien firmó su actuación más convincente desde su llegada al club. Ponsarnau no rehuyó la mención: «Tenemos talento y ahora está en un gran momento. Es muy difícil defenderle y cuando él está bien ayuda a que todo el equipo crezca. Estoy muy satisfecho por Darrun».

El entrenador también valoró la evolución táctica del grupo en las últimas semanas, un proceso que, según él, no siempre ha sido sencillo: «Ya reconocí que no estaba contento con la pretemporada, hubo lesiones y cambios que nos condicionaron. Pero la semana pasada fue un punto de inflexión. Dimos un paso adelante en defensa y hemos encontrado equilibrios importantes en la rotación. Los bases han estado muy bien y el equipo crece desde ahí».

Peñarroya, despedido

Aun así, lanzó un aviso: «Esta liga exige mucho. Necesitamos ser sólidos en los primeros segundos de cada ataque y mantener la misma mentalidad pero con más precisión. Tenemos que sumar más jugadores a la causa porque con este nivel de energía podremos dar más». Unas horas antes, el Barcelona comunicó la destitución de Joan Peñarroya, el primer despido en los banquillos de la ACB.