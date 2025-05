Ponsarnau dice que «nuestra gente nos tendrá que ayudar» contra el Coruña

La victoria el jueves del colista Coruña sobre el Barcelona (93-92) no ha sorprendido tanto a Jaume Ponsarnau, que considera «competitivo» al conjunto gallego ... pese a su situación en la tabla. Miribilla acoge este domingo, a partir de las 12.30 horas, un duelo entre un visitante que se agarra a sus escasas oportunidades para salvarse y un Surne que quiere zanjar cuanto antes la permanencia en la máxima división del baloncesto.

El entrenador de los hombres negro admite que su grupo no se haya ahora en las mejores condiciones. «Tengo la duda de cómo han afectado dos cosas. Los problemas físicos, ya que hay jugadores que claramente lo han llevado mal. Y la sensación de no jugar bien, o que el entrenador no les da minutos. Tengo la sensación de que no estamos en plenitud, pero sí que el equipo está responsabilizado, sabe lo que nos jugamos y sabe que tiene que jugar estos cuatro partidos a tope. En la línea de trabajo, el equipo ha demostrado esta semana que está mentalizado», ha manifestado Ponsarnau en la previa del duelo contra el Coruña.

Pese a tratarse del colista, el preparador del Surne insiste en que el próximo adversario tiene capacidad de hacer daño en el Bilbao Arena. «El partido es muy importante, y en un momento en el que nosotros no tenemos el cien por cien de sensaciones», ha subrayado Ponsarnau, quien ha remarcado que «es más difícil por eso». Pero considera que existe «el factor bueno: en casa, seguro que nuestra gente lo entenderá y nos tendrá que ayudar en este partido. Necesitamos que nos ayude y que el partido sea positivo para nosotros, que encontremos sensaciones de energía, de fuerza, y que el calor del público nos ayude. Nos ayudarán si ellos también respetan al rival. Ellos están bien ahora, vienen de ganar al Barça. Es un equipo con mucho triple, con mucho talento ofensivo, que va haciendo trampitas en defensa para crear dudas. Si todo esto va teniendo éxito, pueden ganar».

«Buenos tiradores»

A juicio del técnico del Surne, «hay que entender el partido a 40 minutos o más. Queremos entenderlo así porque tendremos que bajar al barro, a defender a jugadores que son muy buenos ofensivamente. Es uno de los equipos que tiene más buenos tiradores de la Liga. En defensa han ido haciendo cambios, su entrenador juega, es hábil y juega a buscar las dudas. importante que encontremos nuestro ritmo y que parta del rebote. Ellos son buenos en el rebote y en robos, y de no perder balones».