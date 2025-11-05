El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lazarevic hizo un gran partido en defensa y rebote. Peristeri

Peristeri 64-86 Surne Bilbao Basket

Victoria, liderato y clasificación virtual

Europe Cup ·

El Surne pasa por encima del Peristeri apoyado en su defensa y el triple y se toma la revancha de la derrota en Miribilla (64-86)

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

Fue una máquina de matar desde la larga distancia, un arma de alta precisión que devastó al Peristeri con un sideral 48,1% en triples. ... El Surne bombardeó este miércoles la canasta griega más allá del arco –13 conversiones de 27 intentos– y protegió la suya con una defensa dura, solidaria e imposible de descifrar para el rival, además de reinar en las alturas con la friolera de 49 rebotes, 18 de ellos ofensivos, por los 28 de los atenienses. El Bilbao Basket arrasó en el país donde se sentó en el trono de campeón de la FIBA Europe Cup, torneo en que defiende ahora el título, algo que nadie ha conseguido repetir nunca, y se tomó la revancha de aquel 81-84 encajado en Miribilla ante los helenos que le hizo tragar bilis. El mal sabor de boca se ha evaporado gracias a un triunfo incontestable, que al mismo tiempo proporciona liderato y clasificación virtual para la siguiente ronda.

Te puede interesar

