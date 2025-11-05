«Ha sido el partido más sólido de la temporada» Ponsarnau destacó el paso adelante en la clasificación y el refuerzo anímico que supone la victoria en Grecia

Jaume Ponsarnau, lejos de grandes gestos, habló con tranquilidad sobre el papel de su equipo en la pista. «Hemos hecho un partido muy serio. Probablemente el partido más sólido que hemos hecho esta temporada», valoró nada más iniciar su análisis.

El entrenador destacó especialmente la evolución del juego durante los 40 minutos: «Hemos ido de menos a más. Cuando se han acercado en el marcador hemos encontrado respuestas buenas, con inspiración y acierto, que son cosas que nos han faltado esta temporada, y ahí se ha decidido el partido». Para Ponsarnau, no fue únicamente una cuestión de números, sino de madurez en los momentos que suelen pesar.

El acierto exterior fue una de las claves más evidentes. El equipo firmó casi un 50% en triples, y el técnico lo relacionó directamente con la fluidez ofensiva. «Contra este tipo de equipos, para tener fluidez, necesitamos el triple, y hoy ha llegado», explicó.

También subrayó el trabajo en la pintura, un aspecto en el que el Surne ha tenido altibajos durante la temporada, y que el entrenador ha destacado en varias ocasiones como uno de los objetivos de entre los aspectos a mejorar esta temporada: «En la batalla del rebote también hemos estado muy bien. Y esto es un apartado que queremos dominar. Es muy importante». La solidez atrás y la capacidad para terminar posesiones dieron continuidad al juego exterior.

Además, Ponsarnau quiso poner en valor que varios jugadores se reencontraron consigo mismos. Sin decir nombres, pero se puede deducir que se refiere a jugadores como Jaworski, Frey o Font entre otros. «Estoy muy contento de que hoy haya jugadores que se han encontrado y han jugado un muy buen partido. Eso les servirá para encontrar confianza». En un equipo que necesita que muchos levanten la mano, el mensaje suena a punto de inflexión.

Por último, el técnico no perdió de vista el objetivo competitivo que marca esta fase de grupos. «Nuestro objetivo de clasificarnos para la siguiente fase, y hemos dado un paso hacia adelante importante. Ahora, sobre todo, es importante no fallar en casa», en referencia a los partidos ante Brno y Kutaisi, que visitarán Miribilla en los dos partidos restantes de esta fase de grupos de la FIBA Europe Cup.

