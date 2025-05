Un nuevo tropiezo en la misma piedra

Al Surne Bilbao Basket le persigue esta campaña una peculiar maldición, la de acabar derrotado después de disputar una prórroga. Ya ocurrió en sus visitas ... al Girona y el Murcia, donde cedió un empate en los 40 minutos y terminó claudicando en el tiempo de prolongación, y en Miribilla de nuevo contra el equipo pimentonero. Sucedió lo mismo ayer contra unZaragoza que fue enseñando los dientes a medida que se acercaba el final. No hubo forma de vencer al cuadro maño pese a que el Surne se llevó el premio emocional que supone la remontada en el marcador cuando Bassala Bagayoko empató (83-83) con un tiro libre, un punto que extendió el choque otros cinco minutos.

El mismo protagonista, muy querido por la marea negra por su juventud y actitud, también forzó la segunda prórroga de la tarde al palmear un balón imposible para volver a igualar la contienda. Era la segunda remontada parcial del Surne, esta vez en el último segundo, pero ni de esa manera pudo ganarse la recompensa final pese a su insistencia y la búsqueda continua de la victoria.

Y es que en la segunda ampliación del encuentro, los visitantes se mostraron muy superiores porque habían encontrado la fórmula de anotar contra un Bilbao Basket que había perdido fortaleza y que sufría en cada acción del formidable Bell-Haynes, autor de 28 puntos y con una valoración de 40, y de Dubljevic, que logró 21 puntos en la cancha vizcaína. Entra ambos consiguieron los 16 puntos de su equipo en los cinco últimos minutos, por los nueve del Bilbao Basket.

No ha podido remediar el maleficio del curso el equipo de Miribilla. No ha ganado ninguna de las cuatro prórrogas disputadas en la Liga Endesa. Sobre este caro defecto de su conjunto, Jaume Ponsarnau apuntó ayer que «hoy hemos jugado la primera prórroga que no hemos perdido, pero hemos vuelto a perder. Había esos tiros libres y tiros liberados que no los hemos metido. Ellos han encontrado un concepto del juego de sacar ventajas y no aprendíamos a defenderla.Me lamento, asumo mi responsabilidad. Tal vez no hemos sabido gestionar posesiones clave. Si esta temporada lo hubiésemos hecho un poco mejor hubiésemos llegado un poco más lejos. En la Europe Cup sí las hemos gestionado bien para ser campeones».

Los antecedentes

Ayer se frustró la ilusión de alcanzar al conjunto aragonés en la clasificación, pero enfrente estaba un contrincante con jugadores de quilates y juego y cualidades suficientes para imponerse a cualquier equipo de la ACB. Las derrotas en las prórrogas de Girona y Murcia fueron más dolorosas porque el Surne había dominado ambos encuentros y, casi de forma inexplicable, acabó cediendo al empuje de los locales, obligados a intentar dar un arreón ante su hinchada por orgullo.

El caso más inmediato de este peculiar virus que castiga al Bilbao Basket tuvo lugar en Miribilla el 27 de abril. Perdían los locales por 20 (40-60) y no se rindieron nunca. Un triple de Frey significó la hazaña (76-76), aunque en el tiempo extra vencieron los murcianos (80-83). En Fontajau, el 10 de noviembre, los visitantes fueron ganando 36 minutos y dejando un buena impresión. Pero, de forma misteriosa, el Surne cayó entonces en la pista del colista Girona (100-94), al que tuvo sometido a falta de 13 segundos para la conclusión, cuando un triple de Susinskas dio ventaja a los locales. Un Hlinason estelar en aquella ocasión (24 puntos sin fallo) forzó una prórroga en la que los de negro naufragaron.

En la segunda jornada de la Liga Endesa, celebrada el pasado 5 de octubre, prácticamente se padeció la misma situación negativa que en Girona. El Bilbao Basket perdió un partido que tenía ganado en Murcia, donde iba 12 puntos arriba a falta de 5 minutos y 51 segundos para el final. Se dejó coger en una etapa de desaciertos para igualar (77-77). El UCAMaprovechó su mejor estado anímico frente a un rival conmocionado para vencer por 89-83.