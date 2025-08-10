El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los hombres de negro lucharán este año por retener el título de campeones en la Europe Cup. Aitor Arrizabalaga

El nuevo Bilbao Basket se preparará con un septiembre lleno de amistosos

Baloncesto ·

El Surne ha cerrado por ahora cinco partidos ante rivales de diferente nivel en una pretemporada condicionada por la disputa del Eurobasket

José Félix Cachorro

Bilbao

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:22

Ya se conocen varios de los ensayos y sus fechas definitivas que afrontará el Surne Bilbao Basket en la inminente pretemporada. El programa no ... difiere demasiado respecto a anteriores periodos de preparación, aunque sí influirá la irrupción del Eurobasket cuando los nuevos jugadores apenas habrán tenido tiempo de conocerse entre sí. El campeonato continental se iniciará el 27 de agosto y finalizará el 14 de septiembre, fechas en las que los competidores de la Liga Endesa se centran en dar sus primeros pasos en la construcción de sus equipos. Los hombres de negro que no sean llamados por sus selecciones se reunirán la última semana de agosto.

