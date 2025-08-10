El nuevo Bilbao Basket se preparará con un septiembre lleno de amistosos
Baloncesto ·El Surne ha cerrado por ahora cinco partidos ante rivales de diferente nivel en una pretemporada condicionada por la disputa del Eurobasket
José Félix Cachorro
Bilbao
Domingo, 10 de agosto 2025, 23:22
Ya se conocen varios de los ensayos y sus fechas definitivas que afrontará el Surne Bilbao Basket en la inminente pretemporada. El programa no ... difiere demasiado respecto a anteriores periodos de preparación, aunque sí influirá la irrupción del Eurobasket cuando los nuevos jugadores apenas habrán tenido tiempo de conocerse entre sí. El campeonato continental se iniciará el 27 de agosto y finalizará el 14 de septiembre, fechas en las que los competidores de la Liga Endesa se centran en dar sus primeros pasos en la construcción de sus equipos. Los hombres de negro que no sean llamados por sus selecciones se reunirán la última semana de agosto.
En principio, el Surne visitará el domingo 7 de septiembre Torrelavega para medirse al Alega Cantabria, equipo de Primera Federación entrenado por Lolo Encinas, técnico con pasado en el conjunto de Miribilla. Será una buena oportunidad para ver en directo al pívot internacional chino Jiahao Yu, de 22 años y 2,21 metros, fichado por el Surne hasta 2028 y cedido al conjunto cántabro para que coja experiencia y minutos en el baloncesto profesional español. El asiático tiene como compañero en el Alega a Carlos Taboada, también prestado por el Bilbao Basket, un pívot de 2,15 y 21 años e internacional en categorías inferiores que ha jugado en el Zornotza la pasada campaña.
La siguiente cita de pretemporada para los vizcaínos tendrá lugar en tierras gallegas el 12 y 13 de septiembre en el cuadrangular denominado Torneo As Brugas Cup. Debutarán a domicilio contra el Ourense y en el segundo encuentro deberán enfrentarse al ganador de la semifinal entre el Gran Canaria y elBreogán. Por el nivel de sus adversarios, este duelo suscita interés al tratarse de dos próximos rivales en la ACB que quedaron por delante en la clasificación la pasada temporada.
Es el mismo caso que se da en el partido amistoso programado el 17 de septiembre, a las 19.00 horas, en Ejea de los Caballeros frenta alZaragoza, un conjunto que busca subir un peldaño más para intentar terminar la temporada regular en la primera mitad de la tabla a las órdenes de su nuevo entrenador, el catalán Jesús Ramírez. Sólo cuatro días después y como hizo el año pasado ante elLleida, elSurne jugará contra un equipo por concretar de la Liga catalana en Tárrega, localidad natal de Jaume Ponsarnau, que cumplirá su cuarto curso como técnico de los hombres de negro.
Baskonia e inicio de la Liga
Tras la cita en la localidad ilerdense, el Bilbao Basket disputará la Euskal Kopa ante el Baskonia en un lugar aún por anunciar y en una fecha que podría ser el 25 de septiembre o días posteriores. Todos esos exámenes en septiembre servirán para encarar la Liga desde octubre en las mejores condiciones, en un curso al que el Surne también le aguarda la defensa de su histórico título en la Europe Cup.
LOS PARTIDOS
Día 7. Contra el Alega Cantabria en Torrelavega.
Días 12 y 13. En Ourense contra el equipo anfitrión y después ante el ganador de la semifinal Gran Canaria-Breogán.
Día 17. Contra el Zaragoza en Ejea de los Caballeros.
Día 21. Contra un equipo catalán en el municipio ilerdense de Tárrega.
Día 25 o posteriores. Euskal Kopa frente al Baskonia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.