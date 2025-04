Una de esas noches en Miribilla...

Xavi Rabaseda estuvo ingresado por meningitis

El Bilbao Basket informó ayer en un comunicado que «Xavi Rabaseda ha sufrido una infección por Enterovirus complicado con una meningitis vírica secundaria, que ha requerido ingreso hospitalario. En el momento actual se encuentra aún en período de recuperación, con mejoría clínica progresiva». El capitán, que no había entrenado en los últimos y es baja para el partido de hoy, ha salido del hospital y ya descansa en su casa. El entrenador del Surne, Jaume Ponsarnau, avanzó ayer que el alero seguía «con mareos y malestar. No podemos contar con él». También precisó que, «aunque últimamente no le hemos utilizado como se merece y le gustaría, siempre ha tenido un compromiso brutal con el equipo».