Mumbrú recibe el alta: «El médico me dijo 'has ganado el oro, pero te has jugado mucho más'» El exentrenador del Bilbao Basket, ahora seleccionador alemán ha estado un mes hospitalizado por culpa de una pancreatitis que le acompañó durante el Eurobasket

Alain Mateos Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:50

La imagen de Álex Mumbrú levantando el trofeo que le acredita a él y a Alemania como los nuevos campeones de Europa será recordado para siempre como el título más valioso de su trayectoria. El exentrenador del Bilbao Basket sufría una pancreatitis y aun así pidió el alta voluntaria para estar con su equipo en el Eurobasket que se disputó este verano. Alemania se colgó el oro y el entrenador catalán, muy débil, ingresó de urgencia en un hospital de Barcelona ante el agravamiento de la enfermedad. 32 días después, Mumbrú ha recibido el alta y repasa lo que han sido sus últimas semanas.

«Con casi 15 kilos menos, pero ya estoy bien. Quiero dejarlo claro. Habrá que ir recuperando los kilos poco a poco para ir recuperándome del todo», apunta el que fuera técnico del Surne en una entrevista concedida a Marca. No se arrepiente de la locura que supuso pedir el alta voluntaria para plantarse en el Eurobasket: «Con la información que tengo ahora sobre la enfermedad, lo volvería a hacer».

Todo comenzó en Finlandia, uno de los países que albergaba la cita más importante del baloncesto europeo de selecciones. En el hotel de concentración, el técnico empieza a notar los primeros síntomas de que algo no va bien: «Vomito muchas veces, me asusto y llamo a los doctores de la Federación Alemana. Se me empieza hinchar la barriga, no como una embarazada, pero casi. Empiezo a notar un dolor muy agudo, difícil de explicar con palabras».

Mumbrú fue trasladado al hospita de urgencia, donde se le diagnostica la pancreatitis. «Me tuvieron que poner la epidural para controlar el dolor», recuerda el técnico. A los tres días mejoró con la medicación y se puso a preparar los próximos partidos de su equipo, desvela, y al tercer día solicitó el alta voluntaria y se puso a trabajar: «Quería estar con el equipo a toda costa en la fase final de Riga. Teníamos una posibilidad importante de ganar el oro. (...) Al llegar a Barcelona, fui a Quirón, a la consulta del doctor Antonio de Lacy. Me dijo lo siguiente: 'Bien Álex, has ganado el oro pero te has jugado mucho más'».

Durante su estancia en Letonia, Mumbrú estuvo acompañado por una amiga de su familia que es doctora. Ella le administraba «tres bolsas de suero cada día y me tenía muy vigilado», asegura el entrenador, que reconoce que puso en un compromiso a los doctores de la Federación alemana: «Se la jugaron».

Las consecuencias de la pancreatitis han dejado huella en el aspecto físico de Mumbrú. A la pregunta de si «merece la pena jugarse la vida por un partido de baloncesto», el técnico catalán es muy contundente: «Tuve muchas reuniones con jugadores. Les dije que no estaba al cien por cien, que tenía que echarme a un lado y ellos me dijeron, 'quédate con nosotros'. Me quedé hasta el final y ganamos. Lo ves ahora y puedo pensar 'lo hice bien, no me rendí'».

Mumbrú agradece a los alemanes el trato recibido. El afecto es recíproco entre las partes y se escenificó a la perfección cuando el entrenador alzó al cielo el título de campeón de Europa. Él se llevó el protagonismo. «Los jugadores estaban conmigo a muerte y lo evidenciaron en la foto. Me enseñaron una lección de lealtad», asegura.

Tras la conquista del oro, Mumbrú se dio cuenta que necesitaba parar. Durante este mes en el hospital, el catalán desvela que le ha dado muchas cosas a lo ocurrido en las últimas semanas pero que volvería a actuar igual: «Sabiendo el riesgo que corrí y la locura que fue, hubiese hecho lo mismo». Mumbrú estará en los banquillos «para las ventanas de noviembre». Ahora debe guardar reposo absoluto hasta recuperarse lo suficiente para volver al hospital a que le extirpen la vesícula. La operación, realizada habitualmente por laparoscopia, evitará la formación de cálculos biliares, causantes de la obstrucción del conducto que une vesícula y páncreas desencadenando la enfermedad que Álex Mumbrú sufre.