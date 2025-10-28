La misión de ganar sin gastar mucho

La expedición de los hombres de negro se dio una pequeña paliza hasta llegar a Tbilisi, capital de Georgia, donde este miércoles se mide al ... modesto BC Kutaisi 2010 en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup (16 horas, narración en directo en elcorreo.com). Después de la victoria contra el Andorra, que tuvo un efecto reparador en la plantilla tras la derrota de Badalona, el Bilbao Basket voló el lunes a Estambul (Turquía) y de ahí dio el salto hasta el escenario del choque, previa espera de unas cuantas horas en la escala otomana. Salvo una catástrofe de dimensiones bíblicas e inimaginables, todo lo que no sea un triunfo cómodo y amplio de los vizcaínos constituiría una sorpresa más grande que Miribilla. El reto pasa por ganar sin gastar mucho, lo mínimo, dar minutos a los menos habituales y conservar a todos sanos de cara al duelo de sábado en Manresa.

Porque el Kutaisi lleva colgada la etiqueta de 'cenicienta' en el Grupo E, que comparte con Peristeri, Brno y el propio Surne. Tanto es así que los georgianos perdieron contra los checos en su pista en la jornada inaugural de 18 (66-84), el mismo rival al que los hombres de negro arrollaron a domicilio la semana pasada de 54 (51-105). Estos marcadores reflejan a la perfección el abismo que separa a ambos clubes, diferencia que debe reflejarse en el marcador del Tbilisi Arena sin que los de Jaume Ponsarnau tengan que pisar el acelerador. Se busca un triunfo cómodo y sin contratiempos, en un encuentro que debe servir también para probar sistemas, seguir encajando piezas y dar minutos a jugadores como Font, Stefanovic, Bagayoko y también Petrasek, entre otros, que necesita anotar con generosidad tras su flojo choque del domingo frente al Andorra.

Convocatoria Sylla no viajó por un proceso vírico, Frey descansará y Ponsarnau alistó para la causa a Bingen Errasti y Kepa de Castro

Ponsarnau no podrá contar de nuevo con Amar Sylla por un proceso vírico que ya le dejó fuera de combate ante el MoraBanc, así que el interior ni siquiera viajó a Georgia y se quedó en Bilbao para recuperarse. Por su parte, Harald Frey descansará. El entrenador del Surne llamó a filas a los canteranos Bingen Errasti, quien debutó en Brno, y Kepa de Castro para cumplir con la exigencia de los cinco cupos FIBA y al mismo tiempo darles unos minutos si todo va según lo previsto. Así que los dos chavales podrían saltar a la cancha del Tbilisi Arena en el último cuarto si el marcador acompaña, y hasta sus compañeros les buscarían para subir algún puntito a su casillero.

Cuatro americanos

El Bilbao Basket quiere un partido limpio, sin obstáculos y aprovechable desde el punto de vista del ensamblaje y gestión de esfuerzos. No hay ninguna duda de que Font contará con muchos minutos, al igual que Lazarevic –un guerrero en defensa que también necesita soltarse en ataque– y un Bagayoko que acaba de salir de una lesión y precisa de rodaje. El Kutaisi, un viejo conocido de los hombres de negro de la pasada edición de la Europe Cup, perdió primero en casa contra el Brno y luego en Atenas, donde el Peristeri le pasó por encima (102-67).

En las filas de los georgianos hay cuatro americanos –los bases Detrek Browning y Tyree Boykin, el ala-pívot Marqus Gilson y el 'cinco' Javion Ogunyemi– y ninguno se enfrentó al Surne el año pasado. Su máximo anotador es Browning, con 13,5 puntos de media por choque, seguido de Boykin (12). El Surne solo piensa en ganar sin gastar mucho y volver con todos sanos.