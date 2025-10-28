El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Melwin Pantzar vuelve a jugar en Tbilisi después de hacerlo también la pasada temporada. FIBA

La misión de ganar sin gastar mucho

Europe Cup ·

El Surne se mide este miércoles (16 horas) al modesto Kutaisi georgiano en Tbilisi, donde el triunfo está asegurado al igual que el reparto de minutos entre los menos habituales

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 28 de octubre 2025, 23:21

La expedición de los hombres de negro se dio una pequeña paliza hasta llegar a Tbilisi, capital de Georgia, donde este miércoles se mide al ... modesto BC Kutaisi 2010 en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup (16 horas, narración en directo en elcorreo.com). Después de la victoria contra el Andorra, que tuvo un efecto reparador en la plantilla tras la derrota de Badalona, el Bilbao Basket voló el lunes a Estambul (Turquía) y de ahí dio el salto hasta el escenario del choque, previa espera de unas cuantas horas en la escala otomana. Salvo una catástrofe de dimensiones bíblicas e inimaginables, todo lo que no sea un triunfo cómodo y amplio de los vizcaínos constituiría una sorpresa más grande que Miribilla. El reto pasa por ganar sin gastar mucho, lo mínimo, dar minutos a los menos habituales y conservar a todos sanos de cara al duelo de sábado en Manresa.

